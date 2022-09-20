我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅會見季辛吉：當務之急是妥善管控台灣問題

62歲開始領社安金 還能擁有全職工作嗎？

華府成立專門團隊 監督晶片法鉅額補貼

中央社華盛頓20日綜合外電報導
拜登政府今任命一個高階顧問團隊，負責監督「晶片法」的資金使用狀況。(美聯社)
拜登政府今任命一個高階顧問團隊，負責監督「晶片法」的資金使用狀況。(美聯社)

拜登政府今天任命一個高階顧問團隊，負責監督「晶片法」（CHIPS Act）的資金使用狀況。上月完成立法的晶片法將為美國半導體製造和研究挹注高達527億美元的政府補貼。

路透報導，商務部首席經濟學家查特吉（Aaron "Ronnie" Chatterji）將擔任國家經濟會議（National Economic Council）CHIPS執行委員會的白宮協調人，並負責管理依據晶片法案行政命令所設立的CHIPS執行指導委員會（CHIPS Implementation Steering Council）。

8月，國會同意投入527億美元用於半導體製造和研究，並為投資晶片廠提供估計規模達240億美元的稅收減免。

國家經濟會議主席狄斯（Brian Deese）表示，查特吉將「協助協調執行關鍵優先事項的統一方法，並確保我們的保護和監督措施到位，用負責的方式來花費納稅人的金錢」。

在商務部，財政部官員施密特（Michael Schmidt）將出任CHIPS計畫辦公室主任。施密特此前曾擔任紐約州稅務和財政局局長。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，晶片法監督團隊將由約50人組成，「這些專家在政府、產業和研發領域擁有數十年經驗，且特別強調貫徹和執行大型計畫的能力」。

針對政府提供390億美元，用於補助半導體晶片產業建設新廠及擴大現有產能，商務部希望於明年2月開始接受業者的補助申請。

晶片 商務部 拜登

上一則

加州婦自編綁架騙局 判監禁18個月

延伸閱讀

搶購漢堡捅死人 華府男判囚22年

搶購漢堡捅死人 華府男判囚22年
張亞中華府演講 解析時事迴響熱烈

張亞中華府演講 解析時事迴響熱烈
三星Q2穩居全球半導體市場龍頭 Q3恐輸給台積電

三星Q2穩居全球半導體市場龍頭 Q3恐輸給台積電
繪圖晶片龍頭「輝達」急單到 台積Q4營收拚新高

繪圖晶片龍頭「輝達」急單到 台積Q4營收拚新高

熱門新聞

現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

2022-09-15 14:41
連鎖超市韋格曼斯全自助結帳難敵行竊，宣告停用。圖為韋格曼斯一角。(Getty Images)

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

2022-09-18 12:45
部分即將被送離麻州瑪莎葡萄園的無證移民。(美聯社)

被德州送到華府的29歲無證移民：現在每周可賺600多元

2022-09-19 09:37
美國總統拜登（左）表示，他告誡過中國國家主席習近平，違反對俄制裁會是大錯特錯。圖為兩人2021年11月15日進行視訊會談的檔案照。(歐新社)

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

2022-09-18 20:09

超人氣

更多 >
王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬
史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高
台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易
哈利友人曝：過去10天 哈利威廉為大局拚命忍耐

哈利友人曝：過去10天 哈利威廉為大局拚命忍耐
女星嫁豪門為兒辦周歲宴 場地高級超浮誇

女星嫁豪門為兒辦周歲宴 場地高級超浮誇