德桑提斯被爆料 派專機載運無證客 赴拜登德拉瓦州老家

圖為14日從佛州搭機到麻州瑪莎葡萄園的無證移民。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)20日報導，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)被爆料再出奇招，將派遣專機載運無證客前往拜登 總統德拉瓦州老家。

德桑提斯14日出動專機將數十名無證移民 送到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放，飛機航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，14日為德桑提斯出任務的同一架J328飛機，美東時間20日上午8時將從德州聖安東尼奧起飛，10時3分降落佛州克雷斯特維尤(Crestview)，緊接著10時17分起飛，目的地是新澤西州蒂特波羅機場(Teterboro Airport)。

報導指出，蒂特波羅機場靠近拜登位於德拉瓦州的住家，Flightradar24飛航紀錄曝光後，網友議論紛紛指出，這次以專機載運無證客前往釋放的地點，可能就是拜登老家附近。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)15日出動兩輛巴士將無證客載到副總統賀錦麗位於華府的官邸附近釋放。

獨立紀者列葛姆(Judd Legum)19日在推特發文寫道：「參與執行德桑提斯瑪莎葡萄園載運任務的其中一架飛機，預計明天將從聖安東尼奧飛往佛州，然後再飛到靠近拜登德拉瓦州住家的一座小型機場。」

德州拜克薩郡(Bexar)警長索拉薩(Javier Salazar)19日宣布，已針對委內瑞拉籍無證移民被送往瑪莎葡萄園一事啟動調查。他說，警方將釐清轄區內的無證移民是否遭到剝奪，淪為有心人士在「政治舞台」的作秀工具。

德桑提斯接受奧蘭多地方電視台WESH專訪時反駁指出，今年6月拜克薩郡才剛發生至少50名無證客死在貨櫃車的慘案。德桑提斯說，無證移民寧可離開遭到遺棄，流落街頭，自生自滅的拜克薩郡，「佛州為他們提供機會，讓他們可以到提供庇護的管轄區追求更好的環境，這些地方也能為他們提供更好的資源」。