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被德州送到華府的29歲無證移民：現在每周可賺600多元

被德州送到華府的29歲無證移民：現在每周可賺600多元

記者顏伶如／即時報導
部分即將被送離麻州瑪莎葡萄園的無證移民。(美聯社)
部分即將被送離麻州瑪莎葡萄園的無證移民。(美聯社)

來自委內瑞拉的29歲無證移民艾列羅斯(Lever Alejos)，今年7月被德州政府以免費巴士載到華府釋放。身無分文、舉目無親的他，在聯合車站(Union Station)對面廣場露宿一夜之後，落腳遊民收容中心。紐約時報報導，兩個月之後的現在，艾列羅斯說，由於一無所有，必須努力工作才能出頭，所幸在華府地區找到許多工作機會，每周可賺600元至700元之間，可以匯錢回老家。

艾列羅斯表示，現在正存錢準備買下一輛二手車，並且尋找租屋地點，離開遊民收容所。他接受訪問時說：「這邊真的有很多工作機會，就是要懂得好好把握。」

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原本在委內瑞拉家鄉巴基西梅托(Barquisimeto)經營維修行的艾列羅斯，把店面以750元頂讓他人之後，展開了前往美國的偷渡之旅。橫跨葛蘭德河(Rio Grande)從德州邊境入境後，艾列羅斯向邊境巡邏員自首，旋即被押入無證移民收容所。

他說，在收容所期間接到通知，可以選擇免費搭乘長途巴士到華府，或者拿取一張價值50元的巴士車票前往聖安東尼奧。他表示，7月底抵達華府，幾天之內就找到建築業的工作，上班第二周已經可以匯錢回老家，給年僅7歲的兒子當生活費。

在德州、佛羅里達州、亞利桑納州共和黨籍州長安排之下，數千名非法入境的無證移民，從今年4月起被安排坐上專車或專機，分別被載到華府、紐約、芝加哥、麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)等民主黨執政城市。

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紐約時報報導，像艾列羅斯一樣被免費載運到民主黨執政城市的無證移民，堪稱因禍得福，因為這些無證移民絕大多數都找到工作，生活獲得溫飽，從事行業包括建築業、餐旅業、零售業以及卡車運輸業等，這些領域在疫情期間受到重創，迄今仍出現嚴重的缺工問題。

洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)勞動經濟學家提利(Chris Tilly)指出，在絕大多數的美國大型城市，包括共和黨州長派車遣送無證移民的目的地，許多雇主都因為找不到勞工而焦頭爛額。他說，這些勞工的出現剛好符合當地需求。

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在聖安東尼奧從事移民諮詢的行政主管魯姆巴特(Michelle Rumbaut)便說，最近遇到的一群年輕委內瑞拉移民表示，由於紐約工作機會較多，已經抱定決心準備前往。

報導指出，這些無證客偷度入境美國的一路上，曾目睹年輕女孩遭到性侵，也曾經過其他無證客的屍體旁邊，還曾遭到洗劫，但到了聖安東尼奧之後很快就紛紛找到工作，然後開始存錢希望購買單程機票前往紐約。

移民 華府 德州

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