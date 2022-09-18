拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

拜登宣告「新冠大流行疫情結束了」，可能引發爭議。(歐新社)

拜登 總統在18日播出的「60 Minutes」節目中宣告，「新冠大流行疫情 結束了」（The pandemic is over）。

MarketWatch報導，拜登在接受CBS的「60 Minutes」節目訪問時說：「新冠病毒仍造成一些問題，我們還在努力因應，但是疫情大流行結束了。」

他說：「如果你有注意到，已經沒人在戴口罩，每個人似乎都相當健康，我認為情況正在改變，而且我認為這是完美的範例。」

拜登的發言可能引發爭議。世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）上周說，新冠疫情大流行的終結已進入視野，但「我們還沒到達」。

紐約時報的追蹤數據 顯示，美國平均每日仍有465人因新冠病毒病故，從2020年初以來，已有超過100萬名美國人病歿，但美國的新冠總病例數已觸及5月來最少，雖然部分地區的確診病例仍在增加，包括德州和紐約。

拜登說，新冠疫情大流行影響了每個地方，「我想你會同意，作為後果之一，新冠疫情對美國民眾心理的影響相當深遠。想想新冠疫情已改變了所有事務，你知道的，像是人們對自己的態度、對家人、對國家狀態、對身處社區狀況的態度，而且還有很多不確定性，大量的不確定性，我們也失去了100萬人，因為新冠病毒失去100萬人」。