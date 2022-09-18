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疫情趨緩 戴口罩、打流感疫苗變少 流感秋冬恐再興

記者張聲肇／即時報導
專家預測今年秋冬季的流感會很嚴重，抵抗力不佳的民眾宜及早接種流感疫苗。(美聯社)
專家預測今年秋冬季的流感會很嚴重，抵抗力不佳的民眾宜及早接種流感疫苗。(美聯社)

專家警告，今年秋冬兩季，流感會很嚴重，有兩大原因， 都與新冠病疫有關。

第一，民眾多數已打新冠疫苗，逐漸鬆懈戴口罩等防疫「習慣」，也逐漸增加接觸，流感病毒傳播的機率自然大增。

第二，兩年來感染流感病毒的人較過去少，大家避疫不出門，接種疫苗也以新冠疫苗居多，打流感疫苗的人數較少，對流感的防疫力自然較弱。

聖朱德兒童研究醫院病毒學者魏比(Richard Webby)說，過去兩年的流感季，大家接觸流感病毒的機率，絕對不像過去那麼高。

「總人口對流感的免疫力稍微下降，因此，流感病毒一旦回來，傳染力很可能會增加，致病力也會稍微增加。」

正常情況下，流感病毒每一季要感染總人口的10-30％，很容易就產生群體免疫力。但是，2020和2021兩季，流感病倒的人數較少，群體免疫力也較弱。

新冠病疫之前，小兒科醫師接手的流感致死案例總會超過100例，但過去兩季的死亡病例都不到40例，2020年確認的兒童流感病致死案例只有1個。魏比說，今年的群體免疫人數較低，感染的風險因此較高。

彭博公衛學院約翰霍普金斯衛生安全中心資深學者阿達爾加(Amesh Adalja)說，過去兩年，流感季基本上可說「不存在」，因此，社交距離等防疫措施一旦鬆懈，這情況必然結束。

阿達爾加說，大家幾乎回到新冠病疫來襲前的生活習慣，這個跡象就是流感再興的證據。

南半球冬季的情況，預示北半球今年冬季可能會如何。澳洲今年的流感，就是五年來最嚴重的一次，而且高峰期也早於往年。

澳洲「衛生與老年照護部」說，2020和2021年流感病例與危害都比往年低，2020年確定感冒致死病例只有37個，2021年0個。去年澳洲的感冒住院與死亡案例都在歷史低點。

2021年澳洲確認的流感病例有600個。今年的流感季，確認的病例飆升到21萬7000個，不過仍低於2019年歷史高點30萬。不過，魏比說，因為澳洲特別注意年長者的照護，今年流感季雖然嚴重，住院與死亡人數相對也低，這點，美國可以效法。

流感疫苗 澳洲 防疫

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