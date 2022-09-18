美英特殊關係 恐又將因北愛生波

拜登（左）原定18日和英國新首相特拉斯的會面臨時取消。美聯社

拜登 總統17日抵達倫敦弔唁英國女王 伊麗莎白二世，但拜登原定18日和英國新首相特拉斯 會面卻臨時取消，改到21日在聯合國大會場邊見面，讓分析家猜測美英之間的特殊關係是否出了什麼問題。

特拉斯對俄羅斯和中國的鷹派態度，讓她與拜登站在同一陣線。不過，47歲的特拉斯曾形容，英美關係「特殊但不獨特」，她表明將單方面調整英國和歐盟之間關於脫歐後貿易安排的北愛爾蘭議定書，也讓美國關切。

這項議定書要求從英國運往北愛爾蘭的貨物進行額外海關檢查，換取北愛和隸屬歐盟的愛爾蘭之間不須有海關，避免了北愛和愛爾蘭的硬邊界。但特拉斯和北愛親英派認為，這種安排形同讓北愛和英國隔絕，將北愛推向愛爾蘭。特拉斯在擔任外交大臣時，就主張英國單方面重寫議定書，引發歐盟和美國反對。

美國憂心，英國單方面修改議定書，可能引發北愛親英和親愛爾蘭兩方衝突，危及北愛和平。對於愛爾蘭裔的拜登而言，這是無法容忍的事。

拜登政府已明白表示，特拉斯對北愛爾蘭的貿易安排可能升高英歐及英美緊張關係，影響各界推動英國及北愛和平的努力。

白宮發言人尚皮耶表示，英國與北愛關係變壞，對特拉斯政府企盼已久的美英貿易協定沒有好處。

特拉斯出任首相後與拜登的第一次通話中，已就此進行討論。美國官員說，拜登不僅談到「保護北愛和平協議的重要性」，還談到了「與歐盟就北愛爾蘭議定書達成協議的重要性」。

然而，在英國發布的通話聲明中，卻沒有提到與歐盟談判的問題。

華府智庫「戰略與國際研究中心」歐洲事務主任伯格曼說，「特拉斯已表示將處理英國及北愛貿易問題，這不僅會造成英國與歐洲芥蒂，還會影響英美關係」。

伯格曼曾在前總統歐巴馬政府任內的國務院領導歐洲計畫，他說：「這會是讓白宮徹夜觀察的議題。」