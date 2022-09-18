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數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

中央社／洛杉磯17日即時報導
太平洋颱風莫柏帶來的風暴重襲阿拉斯加州西部，引發巨大暴潮和洪水，部分住家的地基受損。圖為當地一棟房屋17日漂浮在洪水上。（美聯社）
太平洋颱風莫柏帶來的風暴重襲阿拉斯加州西部，引發巨大暴潮和洪水，部分住家的地基受損。圖為當地一棟房屋17日漂浮在洪水上。（美聯社）

氣象預測機構今天表示，一個威力強大的風暴重襲阿拉斯加州西部，引發巨大暴潮和洪水，部分住家的地基受損。

法新社報導，太平洋颱風莫柏（Merbok）餘威成了數十年來這個時節影響當地最強的風暴之一，預計整個周末都會持續肆虐沿岸地區。

國家氣象局（NWS）在社群媒體推特（Twitter）表示，危險情況包括「極端大浪、暴潮、颶風等級的強風、海岸侵蝕和大豪雨」。

國家氣象局阿拉斯加州費班克（Fairbanks）辦公室推文說：「洪水情況會變得更糟。」

阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska-Fairbanks）氣候學家托曼（Rick Thoman）在電子郵件中告訴法新社說：「這輕而易舉成為白令海50年來早秋威力最強的風暴。」

國家氣象局費班克辦公室表示，在沿海村莊戈洛文（Golovin），「學校周圍有大水，住宅和建物被水淹，至少有幾間住宅已飄離地基」。

多張上傳社群媒體的照片顯示災情有多嚴峻。有線電視新聞網（CNN）的畫面顯示，一棟房屋漂浮在河水中往下游而去，直到卡到橋梁下緣才停了下來。

國家氣象局描述說，濱海城市諾姆（Nome）沿岸的「海水波濤洶湧」，暴潮浪高直逼3.3公尺，創1974年以來新高。

國家氣象局表示，他們已記錄到每小時145公里的最大陣風，預計稍後還會有更強的風勢。

阿拉斯加州 社群媒體 風暴

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