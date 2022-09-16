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非法入境人數持續上升 國土安全部與白宮分歧大

記者顏伶如／即時報導
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，在沒有預警的情況下，突然把無證客陸續送到麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)。(美聯社)
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，在沒有預警的情況下，突然把無證客陸續送到麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，美墨邊界非法入境人數持續增加之際，國土安全部高層官員與白宮出現重大分歧；某些國土安全部高層官員在會議中坦言，拜登政府不願把無證客從邊境地區轉送到其他城市的政策，讓基層執行機關充滿無奈。根據國家廣播公司取得資料，目前美國南部邊境每天非法入境人數將近8000人。

報導指出，根去國土安全部內部文件與紀錄，美國南部邊境非法入境人數持續增加，邊境地區共和黨籍州長則自行將境內取締無證客運往民主黨執政城市，讓國土安全部官員對於邊境問題備感壓力。

知情官員透露，白宮近來針對移民問題舉辦多場跨部門高層會議，國土安全部官員在會中提出解決邊境危機的多項方案，例如透過專機把無證客送往美加邊境地區，以便減輕美墨邊境無證移民人數爆增的壓力。

報導指出，文件資料顯示，某些國土安全部高層官員在會中表達對白宮的無奈，因為白宮不願跟進共和黨籍州長將無證移民送往其他城市的運作模式。國土安全部提出的建議方案裡，包括把邊境地區遭取締的無證客送到洛杉磯，並且預先告知洛杉磯當地收容機構，讓收容中心有時間先行安排。

官員指出，國土安全部提議的計畫，將可避免德州、亞利桑納州及佛州共和黨籍州長在沒有預警的情況下，突然把無證客陸續送到紐約市、華府、芝加哥或麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)而引發的混亂狀況。

報導指出，國土安全部官員表示，邊境地區共和黨籍州長動作頻頻，目的在於製造混亂，為討論移民問題的全國輿論帶風向，但白宮官員在同一時間卻對國土安全部提出將無證客有計畫地送往其他城市的方案百般阻撓。

白宮官員先曾訂定標準，如果美墨邊境每天非法入境人數達到9000人，便將啟動名為「內陸處理程序」(interior processing)規畫，將無證移民從邊境地區以專機或專車送往內陸其他城市的安置地點，等待移民法院出庭日期。

報導指出，國土安全部官員近來在會議當中提出要求指出，相關部門應該開始準備專機，為「內陸處理程序」盡快準備。

美墨邊境 國土安全部 白宮

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