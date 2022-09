女星克莉絲汀泰根：兩年前是妊娠20周墮胎 不是流產

好萊塢女星克莉絲汀泰根(Chrissy Teigen)與歌手丈夫約翰傳奇(John Legend)。美聯社

超級名模出身的36歲好萊塢女星克莉絲汀泰根(Chrissy Teigen)15日在一場演說中表示,2020年失去孩子其實不是因為流產,而是妊娠20周時決定墮胎 ,因為醫師研判已經取名為「傑克」(Jack)的腹中胎兒,並無存活機會。

她在演說中說:「我告訴全世界我流產了,大家都同意我流產,新聞報導標題也都這麼說。後來我出現龐大的挫折感,因為其實我不是流產,卻在第一時間對大家如此公布。花了一年多的時間才搞懂這是墮胎,我覺得很荒謬。」

克莉絲汀泰根15日在比佛利山 莊(Beverly Hills)華立斯安納柏格表演藝術中心(Wallis Annenberg Center for the Performing Arts)舉行的「非理智對話一日」(A Day of Unreasonable Conversation)高峰會議上發表演說指出,兩年前宣布消息時,與歌手丈夫約翰傳奇(John Legend)口徑一致表示「失去孩子」,然而事實上是墮胎。她說,當時必須墮胎,才能保住自己的生命。

她說,2020年懷了第三胎之後,面臨許多令人心痛且困難的抉擇。她表示,懷孕中期狀況已經非常清楚,孩子沒有存活機會,如果不做手術 ,就連孕婦都有生命危險。

她指出:「我們就實話實說吧,就是墮胎。墮胎是為了保住我的性命,而胎兒毫無存活機會。坦白說,這一點我一直沒有想通,直到幾個月之前才終於明白。」

她在演說中指出,當時並沒想到「失去孩子」就是墮胎,直到幾個月之前與丈夫討論到「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例被最高法院推翻的後續影響。她說,覺得對於必須墮胎的婦女深表同情,丈夫則提醒說,她也是其中之一。

克莉絲汀泰根今年8月在Instagram發文中寫失去孩子的過程指出:「我們一直沒辦法解決出血問題,胎兒也無法獲得充足的血液,即使輸血好幾袋,都還是不夠。」

克莉絲汀泰根目前懷有身孕,她與約翰傳奇育有6歲女兒與4歲兒子。