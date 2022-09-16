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女星克莉絲汀泰根：兩年前是妊娠20周墮胎 不是流產

記者顏伶如／即時報導
好萊塢女星克莉絲汀泰根(Chrissy Teigen)與歌手丈夫約翰傳奇(John Legend)。美聯社
好萊塢女星克莉絲汀泰根(Chrissy Teigen)與歌手丈夫約翰傳奇(John Legend)。美聯社

超級名模出身的36歲好萊塢女星克莉絲汀泰根(Chrissy Teigen)15日在一場演說中表示，2020年失去孩子其實不是因為流產，而是妊娠20周時決定墮胎，因為醫師研判已經取名為「傑克」(Jack)的腹中胎兒，並無存活機會。

她在演說中說：「我告訴全世界我流產了，大家都同意我流產，新聞報導標題也都這麼說。後來我出現龐大的挫折感，因為其實我不是流產，卻在第一時間對大家如此公布。花了一年多的時間才搞懂這是墮胎，我覺得很荒謬。」

克莉絲汀泰根15日在比佛利山莊(Beverly Hills)華立斯安納柏格表演藝術中心(Wallis Annenberg Center for the Performing Arts)舉行的「非理智對話一日」(A Day of Unreasonable Conversation)高峰會議上發表演說指出，兩年前宣布消息時，與歌手丈夫約翰傳奇(John Legend)口徑一致表示「失去孩子」，然而事實上是墮胎。她說，當時必須墮胎，才能保住自己的生命。

她說，2020年懷了第三胎之後，面臨許多令人心痛且困難的抉擇。她表示，懷孕中期狀況已經非常清楚，孩子沒有存活機會，如果不做手術，就連孕婦都有生命危險。

她指出：「我們就實話實說吧，就是墮胎。墮胎是為了保住我的性命，而胎兒毫無存活機會。坦白說，這一點我一直沒有想通，直到幾個月之前才終於明白。」

她在演說中指出，當時並沒想到「失去孩子」就是墮胎，直到幾個月之前與丈夫討論到「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例被最高法院推翻的後續影響。她說，覺得對於必須墮胎的婦女深表同情，丈夫則提醒說，她也是其中之一。

克莉絲汀泰根今年8月在Instagram發文中寫失去孩子的過程指出：「我們一直沒辦法解決出血問題，胎兒也無法獲得充足的血液，即使輸血好幾袋，都還是不夠。」

克莉絲汀泰根目前懷有身孕，她與約翰傳奇育有6歲女兒與4歲兒子。

墮胎 手術 比佛利山

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