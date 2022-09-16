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通膨害的？今年假期購物季 網購訂單數料比去年少

編譯季晶晶／綜合外電
通膨使消費者縮減預算，今年年終購物季的網購訂單數料比2021年少。（美聯社）
通膨使消費者縮減預算，今年年終購物季的網購訂單數料比2021年少。（美聯社）

通膨迫使消費者縮減預算，今年年終購物季的網購訂單數料比2021年少。

根據商用軟體公司Salesforce的數據，美國的網購訂單預料將比去年假期購物季少5%，全球電子商務訂單則減少7%。但11月和12月的線上銷售額可望持平，可能是因為銷貨數量雖然減少，但售價調高。

過去一年半間，通膨侵蝕美國人的薪資成長幅度，租金、水電和日用生鮮蔬果雜貨等家庭必要項目的支出，過去幾個月節節高升，從而限制了民眾的購買力—這對仰仗消費者年終大肆採買以達成自己業績目標的零售業者來說，不是好兆頭。

來自市調機構Mornigh Consult的另一份數據也顯示，禮物開支會少於去年，消費者計畫交換禮物以因應物價上漲。由於日用生鮮蔬果雜貨、慶祝場合和送禮的花費都很難省得下來，消費者將減少外出旅遊、家居裝裝和酒類的支出。

在此同時，更高的生產成本—例如勞工和交通運輸—會超過零售商能夠轉嫁給顧客的程度，Salesforce認為，恐將影響到零售業者10%的獲利。

Salesforce零售副總裁Rob Garf指出:「員工薪資、燃油價格以及庫存成本增加，使零售業者在獲利表現上感受到前所未有的壓力，利用自動化和規模化經營來控制成本將至關重要。」

零售業 租金 油價

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