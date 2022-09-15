我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院外委會通過台灣政策法案 國務院：對台做法不變

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

地球是唯一股東…Patagonia創辦人捐公司 不拿節稅優惠

編譯王巧文／綜合外電
戶外運動品牌Patagonia創辦人喬納德（Yvon Chouinard）將捐出公司的所有權，往後所有獲利都將用於應對氣候變遷和環境危機。（美聯社）
戶外運動品牌Patagonia創辦人喬納德（Yvon Chouinard）將捐出公司的所有權，往後所有獲利都將用於應對氣候變遷和環境危機。（美聯社）

戶外運動品牌Patagonia創辦人喬納德（Yvon Chouinard）15日宣布，將捐出公司的所有權，往後所有獲利都將用於應對氣候變遷和環境危機，「地球現在是我們唯一的股東」。

熱愛攀岩的喬納德於1973年成立Patagonia，從販售攀岩用品起家，隨後事業愈做愈大，目前公司估值約30億美元，他個人身價也水漲船高，成億萬富翁。他在公司官網的一封信中寫道：「地球現在是我們唯一的股東。」

紐約時報報導，喬納德及家人已把他們名下Patagonia具投票權的股票（約占總股數的2%），全數轉讓給一個新信託基金Patagonia Purpose Trust，另外將所有普通股（占總股數98%）捐給非營利環保組織Holdfast Collective，今後未再投資於公司業務的獲利，都將作為股利，配發給Holdfast Collective，用於保護自然及對抗環境危機，預計這筆金額每年約1億美元，而且因為Holdfast是501 (c) (4)，因此喬納德家族這筆捐獻並無法享有節稅優惠。

現年83歲的喬納德說：「若我們希望50年後有一個能欣欣向榮的地球，而這需要我們所有人以所擁有的一切資源全力達成，我從未想過能當上企業的領導人，但我正在盡自己所能。比起從大自然提取價值並將其轉變為財富，我們選擇利用Patagonia創造的財富來保護這根源。我對拯救地球這件事認真得要命。」

喬納德一家四口透過捐出占其大部分資產的Patagonia所有權，成為全美捐款最多的慈善家庭之一。該公司已向Holdfast Collective捐贈5000萬美元，預計今年將再捐1億美元，使這個新成立的組織躍為氣候慈善事業要角。

氣候變遷 紐約時報 投票

上一則

恐怖邪教…為留「純淨血統」 女成員從小被迫近親亂倫

下一則

不爽「woman」一詞的定義 男恐嚇韋氏辭典：總部該被炸

延伸閱讀

奶酒帶你玩／從太空也看得到的地方

奶酒帶你玩／從太空也看得到的地方
中成功發射「中星1E」衛星 優化數據通信服務

中成功發射「中星1E」衛星 優化數據通信服務
「保衛地球」太空船撞小行星演習 9/26啟動

「保衛地球」太空船撞小行星演習 9/26啟動
火星樣本預計2030年代送回地球 歐美研究防範外星病毒

火星樣本預計2030年代送回地球 歐美研究防範外星病毒

熱門新聞

圖為一位民眾在玩吃角子老虎機(slot machine)。美聯社

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

2022-09-12 13:03
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。（取材自RR Auction）

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

2022-09-12 11:38
吉柏森麵包店父子被誣告「種族歧視」，獲得澄清，歐柏林學院要賠該店3659萬元。(取自臉書)

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

2022-09-11 12:14
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

2022-09-09 22:15
由於捕龍蝦的陷阱籠可能危及鯨魚，環保組織已將龍蝦列入紅色名單，不少餐館把龍蝦從菜單中移除。(美聯社)

「捕抓陷阱危及鯨魚」 龍蝦列禁捕名單 餐廳紛停賣

2022-09-12 11:27
蘋果已故創辦人喬布斯。美聯社

喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她

2022-09-12 15:15

超人氣

更多 >
老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉