地球是唯一股東…Patagonia創辦人捐公司 不拿節稅優惠

戶外運動品牌Patagonia創辦人喬納德（Yvon Chouinard）將捐出公司的所有權，往後所有獲利都將用於應對氣候變遷和環境危機。（美聯社）

戶外運動品牌Patagonia創辦人喬納德（Yvon Chouinard）15日宣布，將捐出公司的所有權，往後所有獲利都將用於應對氣候變遷 和環境危機，「地球現在是我們唯一的股東」。

熱愛攀岩的喬納德於1973年成立Patagonia，從販售攀岩用品起家，隨後事業愈做愈大，目前公司估值約30億美元，他個人身價也水漲船高，成億萬富翁。他在公司官網的一封信中寫道：「地球現在是我們唯一的股東。」

紐約時報 報導，喬納德及家人已把他們名下Patagonia具投票 權的股票（約占總股數的2%），全數轉讓給一個新信託基金Patagonia Purpose Trust，另外將所有普通股（占總股數98%）捐給非營利環保組織Holdfast Collective，今後未再投資於公司業務的獲利，都將作為股利，配發給Holdfast Collective，用於保護自然及對抗環境危機，預計這筆金額每年約1億美元，而且因為Holdfast是501 (c) (4)，因此喬納德家族這筆捐獻並無法享有節稅優惠。

現年83歲的喬納德說：「若我們希望50年後有一個能欣欣向榮的地球，而這需要我們所有人以所擁有的一切資源全力達成，我從未想過能當上企業的領導人，但我正在盡自己所能。比起從大自然提取價值並將其轉變為財富，我們選擇利用Patagonia創造的財富來保護這根源。我對拯救地球這件事認真得要命。」

喬納德一家四口透過捐出占其大部分資產的Patagonia所有權，成為全美捐款最多的慈善家庭之一。該公司已向Holdfast Collective捐贈5000萬美元，預計今年將再捐1億美元，使這個新成立的組織躍為氣候慈善事業要角。