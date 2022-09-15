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恐怖邪教…為留「純淨血統」 女成員從小被迫近親亂倫

聯合新聞網／ 即時報導

媒體最近揭露一起駭人聽聞的邪教案件。根據《紐約郵報》報導，猶他州一個宗教組織「金士頓集團」被10位前成員告上法院。他們指控，教團中的女性成員們被自己的丈夫強暴和虐待，還會被強迫和自己的親戚亂倫並懷孕，只為產下「血統純淨」的後代。

受害者們表示，女性從出生起就會被教導人生的意義是「成為一個服從、聽話的太太」，並生養許多小孩。而為了將「純淨的金士頓血統」傳承下去，他們會安排堂表兄弟姊妹互相結婚，並相信「唯有血統純正的人才能在世界末日中活下來」。

他們還說，教團中階級分明，順從且「血統高貴」、能生養龐大家族的男性能獲得更高地位；而女性則以成為核心人物的妻子、能生下許多小孩來彰顯自己。

五名受害女性表示自己在很小的時候便被強迫結婚，並被自己的丈夫強暴。其中三名受不了這樣的生活而成功逃脫。其中一名受害者格蘭特仍表示，自己被迫忍受了好幾年同父異母哥哥的性虐待。

金士頓集團來自耶穌基督後期聖徒教會（又稱摩門教）的一個早期分支，該教早期曾提倡一夫多妻制，但現已全面禁止。 該教團在當地存在許久，這次包括首領金士頓在內共有22名成員被告。該教團發言人則僅回應這些指控「絕對是錯誤的」。

猶他州

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