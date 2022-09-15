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製作兒童色情影片等罪成立 勞凱利恐面臨90年刑期

中央社華盛頓14日綜合外電報導
芝加哥法院的陪審14日認定勞凱利（中）犯下製作兒童色情影片等6項罪名，勞凱利恐因這些新罪名面臨10到90年刑期。（美聯社）
芝加哥法院的陪審14日認定勞凱利（中）犯下製作兒童色情影片等6項罪名，勞凱利恐因這些新罪名面臨10到90年刑期。（美聯社）

美國知名節奏藍調歌手勞凱利6月才因多項性侵罪被判處30年徒刑，芝加哥法院的陪審團14日再認定他犯下製作兒童色情影片等6項罪名，勞凱利恐因這些新罪名面臨10到90年刑期。

勞凱利（R. Kelly）曾拿過3座葛萊美獎，被譽為美國節奏藍調（R&B）天王。

法新社報導，芝加哥聯邦法院的12人陪審團在2天內花了大約11個小時做出裁決，認定勞凱利犯下3項製作兒童色情影片罪、3項引誘未成年人罪等6項罪名。

勞凱利曾於2002年遭指控性侵未成年人，不過在2008年被陪審團宣布無罪。

2008年審判時，一名未成年受害人疑似受到威脅和賄賂而拒絕出庭作證，但這名已經37歲的女性如今站上了證人席。

此次開庭審議時，陪審團檢視了勞凱利性侵害年僅14歲少女的影片片段。

美聯社報導，這段影片是這次審判的關鍵。2008年，陪審團認定勞凱利無罪，當時他開心流下眼淚，但今天勞凱利聽到裁決結果後，對在場旁聽者豎起大拇指，除此之外看不出有什麼情緒。

伊利諾州北區檢察官勞許（John Lausch）說：「勞凱利先生對受害者造成的傷害難以估量，我要謝謝他們如此堅強、有毅力且抱著勇氣出庭作證。」

宣判勞凱利刑期的日期尚未確定，不過勞許辦公室發出一份聲明表示，勞凱利會因為這些新的罪名，面臨10年到90年的有期徒刑。

性侵 芝加哥 葛萊美

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