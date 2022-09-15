CNN：梅杜斯已配合司法部國會暴動傳票調查

前任白宮幕僚長梅杜斯。(美聯社資料照)

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，前任白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)已配合司法部國會暴動傳票 調查。到目前為止，梅杜斯是前總統川普 任內，配合聯邦政府國會暴動傳票調查的最高層級官員。

報導指出，知情人士表示，梅杜斯交給司法部的資料與先前已交給眾議院調查國會暴動特別委員會的檔案一樣，完成了司法部傳票的規定事項。

梅杜斯在2021年裡，把數千筆簡訊、電郵往來交給眾院調查委員會，但後來態度改變，不再配合調查。梅杜斯拒絕繼續配合調查之後，遭到眾院委員會以藐視國會(contempt of Congress)為由轉介(referred)給司法部偵辦。

報導指出，梅杜斯交給眾院調查委員會的簡訊及電郵，發送時間是2020年投票日至2021年1月拜登總統就職典禮之間，檔案內容可以看出梅杜斯在川普白宮扮演角色。不過，梅杜斯援引行政特權(executive privilege)條款，拒絕交出另外數百則簡訊。

CNN報導，梅杜斯在白宮幕僚長任內的重要助手、曾任白宮發言人的威廉森(Ben Williamson)，日前收到大陪審團傳票。報導指出，傳票內容與其他川普核心圈成員收到的大陪審團傳票類似，都是要求出席作證，並且交出與企圖推翻2020年大選結果的2021年1月6日國會暴動相關檔案。威廉森先前已經配合眾院委員會調查。

梅杜斯律師拒絕對CNN發表評論，司法部發言人則未回應採訪要求。

聯邦調查人員至少已經針對與川普有關的對象發出30張傳票，其中包括曾經負責川普選舉募款、競選團隊運作的主管。

另一方面，知情人士透露，梅杜斯如今與川普之間的關係，與過去在白宮時期對照已變得今非昔比，但兩人基本上仍維持友誼，川普則時常私人對別人吐苦水，埋怨梅杜斯的所作所為。