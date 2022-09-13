就是想「整」兒子 繼父下瀉藥長達一年遭逮

美國佛州一名男子在繼子的藥物中下瀉藥長達一年，近期遭判刑一年兩個月。（取材自臉書）

美國佛州 一名男子在繼子的日常用藥中加瀉藥，遭判有期徒刑一年兩個月。

據Out Kick報導，這名54歲的男子瑞波（Craig Alan Ripple）近期遭判虐待兒童重罪，因為他不只偷偷在繼子的藥物中「加料」，還做了很多奇怪的行為。瑞波的繼子需要服用鋰鹽來治療情緒障礙和行為障礙，不過在2018年到2019年間，他常常說自己肚子痛，也常常拉肚子。

為了查明病因，瑞波的妻子帶兒子接受大腸鏡和其他內視鏡檢查，結果最後才發現是有人將瀉藥混進原本的藥物中。瑞波的妻子決定在屋內安裝針孔攝影 機看看到底是怎麼回事，沒想到這一切竟然是瑞波的「惡作劇」。

妻子選擇和瑞波離婚後，調查人員進一步調查發現瑞波還做了很多奇怪的事，都只是為了好玩。法庭文件指出，瑞波會把孩子的衣服、作業或首飾藏起來，就為了要看他們找東西忙得焦頭爛額的樣子。除此之外，他會故意把不明液體倒在孩子的床上，假裝是家裡的寵物在床上小便。

後來妻子發現瑞波會吸毒，仔細回想才發現家中各種怪事都是他做的。妻子後來也在瑞波的後車廂找到不見的物品。法院將他判處一年兩個月有期徒刑，不得與孩子接觸，並要求他參加育兒課程。