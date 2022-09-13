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CNN：氣候變遷海水上升 拜登度假屋面臨極高淹水風險

記者顏伶如／即時報導
圖為拜登總統(前左)與女兒艾希莉(右)今年6月在雷賀柏斯海灘度假。(美聯社資料照)
圖為拜登總統(前左)與女兒艾希莉(右)今年6月在雷賀柏斯海灘度假。(美聯社資料照)

有線電視新聞網(CNN)13日報導，非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)氣候變遷專家組成的研究小組發表分析報告指出，拜登總統位於德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)價值數百萬元的度假屋，受到氣候變遷海水上升影響，不但座落地點在洪水區(flood zone)裡，甚至面臨「極高」(extreme)淹水風險，隨著時間增長，風險將越來越嚴重。

自從上台以來，拜登造訪瀕臨大西洋的海灘度假屋已有十多次。拜登伉儷2017年以274萬元買下有六個房間、五套半衛浴的度假屋，當時拜登剛剛卸任副總統。

興建於2007年的度假屋，位於風景優美且寧靜的富人社區，屋體結構有墊高的防洪補強設計，居住空間距離地面約十呎高。根據房地產仲介網站Redfin估計，拜登度假屋如今市值約380萬元。

「第一街基金會」氣候變遷專家研究指出，在最嚴重為10分的洪災風險評估表上，拜登度假屋的風險指數為最高等級的10分。洪災風險評估根據環境科學與電腦模式推算訂定，做為衡量全美房舍淹水風險的參考指標。

「第一街基金會」研究報告指出，拜登度假屋未來五年淹水風險機率高達98%，全美房舍當中不到5%有相同的極高淹水風險。

另外，拜登度假屋位於聯邦緊急事故管理總署(Federal Emergency Management Agency，FEMA)畫定的「特別洪水危險區域」(Special Flood Hazard Area)，如果發生百年難得一次的大洪水，恐將遭到淹沒(inundated)。

德拉瓦州平均海拔高度在全美各州當中排名倒數，如果發生洪災，海灘社區的房舍淹水風險極高。CNN報導，部份氣候問題研究專家指出，拜登政府應該拿出更多行動，協助住在洪水區的民眾墊高房舍，以防萬一。

專家指出，拜登度假屋位於有錢人社區，所有房屋幾乎都已完成墊高補強，相較之下，同樣面對洪災高風險但較為貧窮的社區，從肯塔基州到密西西比州，房舍則普遍缺乏防洪設備。

非營利研究機構「氣候中心」(Climate Central)研究員吉福特(Daniel Gilford)指出，氣候變遷影響所有人，「可是只有比較富有的民眾才有辦法保護自己」。

拜登 洪水 氣候變遷

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