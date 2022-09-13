鐵路貨運醞釀罷工 拜登親自施壓談判以防衝擊選情

白宮官員透露，總統拜登和內閣官員12日已與鐵路貨運公司和工會接觸，以免勞工發動重大罷工。（美聯社）

白宮官員透露，總統拜登 和內閣官員12日已與鐵路貨運公司和工會接觸，以免勞工發動重大罷工 。拜登親自出面施壓談判，也顯示白宮重視這起可能出現罷工的程度，也凸顯拜登政府力圖避免經濟進一步受到干擾，也想避免民主黨在11月國會期中選舉的選情受衝擊。

Union Pacific、波克夏旗下的BNSF、CSX以及Norfolk Southern等鐵路業者，必須在周五（16日）的期限前，和代表約6萬名勞工的工會達成協議，彭博資訊引述白宮官員指出，拜登政府向勞資代表明確表示，貨運鐵路系統停擺，並非可接受的經濟選項。

路透也引述一名白宮官員表示，拜登12日已連同內閣官員，與勞資雙方談判，希望避免罷工，拜登也已責成緊急委員會以打破僵局。勞工部 表示，勞工部部長華爾希（Marty Walsh）在11日晚間開會，敦促勞資雙方達成解決方案，甚至延後愛爾蘭的行程，以參與談判。勞工部表示，拜登內閣官員以打了十幾通電話，希望幫助達成共識。

聯邦眾院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）也在12日放話表示，若鐵路勞資雙方未能達成協議，國會可能介入立法阻止罷工；美國國會確實有權阻止鐵路運輸停擺。

隨著國會期中選舉日益逼近，若貨運鐵路勞工發動罷工，再擾亂供應鏈，將帶給拜登和民主黨重大政治風險。在美國貨運運輸中，鐵路運輸的重量占比將近30%，商務通勤客也相當依賴鐵路，若鐵礦運輸廣泛受擾，可能阻斷糧食與燃料供應，導致交通混亂並加劇通膨。

鐵路貨運已開始受到干擾，Norfolk Southern將從14日中午開始停止收受複合運輸產品（同時依賴船運、卡車、及鐵路運輸），相關產品包括消費者產品和電商包裹。此舉可能導致東岸港口與內陸運輸重鎮的貨物積壓益加嚴重，因為零售商都正趕在聖誕購物旺季前補齊庫存。

鐵路勞工會議（NRLC）表示，截至11日，12個工會裡，已有八個與資方暫時達成協議，還沒達成協議的工會包括SMART-TD和BLET。美國鐵路服務上次全國大罷工，已是1992年的事。