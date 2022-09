紐時記者哈伯曼在即將出版的新書「自信的人:川普的崛起和美國的崩潰」中再度爆料美國前總統川普2020年大選落敗後曾威脅「我不會離開白宮」。(美聯社)

紐約時報記者哈伯曼(Maggie Haberman)在即將出版的新書「自信的人:川普 的崛起和美國的崩潰」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)中再度爆料美國前總統川普(Donald Trump)2020年大選落敗後曾放話「我不會離開白宮 」。

衛報報導,這本將於10月4日出版的書中提到川普2020年在競選連任時敗給現任總統拜登 (Joe Biden)後,他向一名幕僚表示「我們永遠不會離開(白宮),當你贏得選戰時又怎麼能離開呢?」。

書中還提到川普無意中被聽到向共和黨全國委員會主席麥丹尼(Ronna McDaniel)抱怨「如果他們從我這裡偷走了它(選戰),我又為什麼要離開?」,不過現實中川普最終仍在拜登就職典禮的同一天搬出白宮。