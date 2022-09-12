玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

圖為一位民眾在玩吃角子老虎機(slot machine)。美聯社

有線電視新聞網(CNN)報導，71歲的底特律公立學區非洲裔退休 人員麗茲‧普赫(Lizzie Pugh)今年4月在賭場玩吃角子老虎機(slot machine)中了頭彩，獲得1萬2000多元稅後彩金，但後來拿著賭場開立的獎金支票 前往五三銀行(Fifth Third Bank)一家分行申請開戶，卻連續遭三名白人員工拒絕，行員聲稱支票經過偽造，一度拒絕歸還。普赫以遭受種族歧視 為由向聯邦法院提告，要求賠償。

今年4月，普赫參加教會舉辦的旅遊活動，在密西根州蒙特普萊森村(Mount Pleasant)飛鷹賭場及度假村(Soaring Eagle Casino & Resort)玩吃角子老虎機，中了獎金2萬元的頭彩，稅後實領1萬2000多元，賭場為普赫開立了彩金支票。普赫4月11日帶著有著賭場商標及地址等印記的彩金支票，前往位於里沃尼亞(Livonia)的五三銀行分行申請開立存款帳戶(savings account)並將支票金額存入戶頭，結果連續遭到三名白人行員拒絕辦理。

普赫在訴狀中表示，銀行人員告知支票經過偽造，甚至拒絕把支票歸還給她。普赫要求銀行人員報警處理，如果拿不回支票便拒絕離開，終於才取回支票。她說，後來把支票存入了原本擁有的另一家銀行戶頭，完全沒有遇到任何問題。

今年8月底，普赫委託律師向密西根州東區美國聯邦區域法院提告，指控五三銀行員工種族歧視，導致她的民權遭受損害。普赫在訴狀中指出，這起事件讓她身心受創，因此向五三銀行索取賠償。

普赫日前接受華盛頓郵報專訪時說：「我是一個71歲的婦人，我擁有的權利跟其他人是相等的。」

五三銀行發言人洛伊德(Ed Loyd)則說，經過內部檢討，銀行認為員工的反應是基於善意，可惜遭到「錯誤解讀」。

洛伊德說，相關行員遵循了銀行防止詐騙處理規則的所有程序，「詐騙也是我們客戶最為憂心的頭號問題」。他說，對於普赫覺得遭到不待對待感到遺憾。

普赫接受華盛頓郵報訪問時說，當天並不知道自己在吃角子老虎機中了頭彩，直到兩名笑容滿面的賭場員工前來道賀才恍然大悟。

她表示，因為兒子建議直接拿著彩金支票去三五銀行開立新帳戶，所以才沒有直接把支票存進原本的銀行戶頭。

普赫表示，五三銀行員工得知她要拿著1萬2000元的支票開戶，首先詢問她是否有工作，她回答現已退休，支票是在賭場得到的彩金，銀行人員卻說賭場開立的支票是偽造的。

她說，總共三名白人行員均一口咬定支票是偽造的，拒絕為她辦理開護，甚至拒絕歸還支票，讓她感到非常難堪。

普赫律師葛登(Deborah Gordon)對媒體說，整起事件的原因是普赫身為非洲裔，銀行行員對於非洲裔客戶存有刻板印象。