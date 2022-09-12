CNN：美方不組代表團參加女王國葬 川普恐無出席管道

拜登總統伉儷已經收到白金漢宮(Buckingham Palace)的私人邀請，並已回覆將出席女王國葬。圖為拜登總統伉儷2021年6月在溫莎城堡與女王會面。美聯社

曾於2018年、2019年兩度與英國 伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)會面的前總統川普 ，向來不諱言自己是女王的「粉絲」，對女王有著高度敬仰與愛戴。有線電視新聞網(CNN)12日報導，白宮官員透露，拜登 總統伉儷已經收到白金漢宮(Buckingham Palace)的私人邀請，並已回覆將出席女王國葬。報導指出，由於拜登並不會率領美國官方代表團前往英國參加國葬，如此一來川普等於失去了出席女王葬禮的管道。

在位長達70年的伊麗莎白二世8日於王室避暑莊園蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)過世，享耆壽96歲。白金漢宮10日宣布，國葬訂於19日在西敏寺(Westminster Abbey)舉行。

CNN報導，一名白宮官員受訪時指出，白金漢宮的邀請函並未要求拜登率領代表團參加女王國葬，邀請函具體寫著邀請對象只有拜登伉儷。官員透露，拜登伉儷收到的是兩份私人邀請(personal invitations)。

以往國家元首的國葬，例如南非首位黑人總統曼德拉(Nelson Mandela)的國葬，大多邀請各國元首率領官方訪問團出席。2008年，當時的民主黨籍美國總統歐巴馬(Barack Obama)率領訪問團前往南非參加曼德拉國葬，訪問團成員中包括了共和黨籍前總統布希(George W. Bush)。

白宮11日宣布，拜登已接受英方邀請，將與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)一同出席女王國葬。

報導指出，由於拜登將不會率領美國代表團前往，如此一來川普便失去了出席女王葬禮的管道。川普發言人並未對媒體說明川普是否出席女王國葬。

川普2018年訪問英國時，成千上萬民眾走上倫敦街頭表達抗議。當時的英國首相梅伊(Theresa May)被迫更改晚宴款待川普的地點。倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)則允許示威群眾將製作成川普肖像的橘色皮膚嬰兒造型氣球，在遊行地點施放升空。

女王邀請川普在溫莎城堡(Windsor Castle)共進下午茶，但川普遲到10分鐘，讓高齡92歲的女王在華氏80度高溫底下枯等，社群網站引發「失禮」熱議。