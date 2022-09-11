通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

共和黨期中選舉募款遭遇困難，黨內爆發爭議，史考特參議員（後）與麥康諾（前）唱反調。（歐新社）

共和黨 原本預期11月期中選舉掀起全國「紅潮」，囊括國會參、眾兩院多數控制權，但因為選戰主打通膨效力多所流失，民主黨 支持者又因保護墮胎權利而熱情再起；共和黨高層開始琢磨自己勝選的機率，選舉募款遭遇困難堪稱新指標。

華盛頓郵報11日報導，共和黨工一直在調度選舉廣告開支，新焦點放在諸如犯罪等議題，另準備大舉端出政策來重拾選民注意力、增援選情艱難的參院 候選人。

共和黨高層也很賣力，想平息黨內齟齬，但成果不一；不少同志指責他們策略有誤，另在關鍵參議員選區提名品質不佳的候選人。

共和黨參院領袖麥康諾(Mitch McConnell)過去一周呼籲同黨參議員要團結，焦點放在籌募款；過去一個月他一直致電金主，希望能填補選戰資金窟窿；眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)則糾集眾院共和黨人，重新聚焦在政策爭議的訊息，他打算在19日正式公布，凸顯共和黨就移民、犯罪及經濟方面與拜登總統的政策大有差異。

釋出團結訊息，用意在淡化共和黨內浮現的分裂，好些黨籍參議員候選人在前總統川普加持下出線，但備受爭議；另外，民主黨在關鍵州資金優勢龐大，共和黨有無能耐為選戰挹注充足銀彈，黨內也有疑慮。

兩黨策士目前仍看好共和黨能奪下眾院多數，畢竟歷史趨勢對執政黨不利，共和黨目前席次與民主黨又差距不大；但共和黨就算能在期中選舉獲勝，能贏的幅度多大令人懷疑，民主黨甚至有扭轉逆勢的可能；麥卡錫目前已不敢再彈「11月贏60席」的論調。

參院方面，兩黨都認為取得控制權要看運氣；跡象顯示，在最高法院判決推翻保護全國墮胎權利的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)先例後，更多民主黨人受到刺激，要出來投票。

共和黨內爆發爭議，都因史考特(Rick Scott，佛州)參議員而起，他2月提出政策計畫，呼籲加稅，公開與麥康諾就如何介入黨初選唱反調，最近又因籌款出現不順，尤其是線上捐款方面，而下令挪動選戰預備金，都觸怒共和黨同僚。