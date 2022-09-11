第一夫人憶911恐攻 憂胞妹遇劫機差點「嚇死」

第一夫人吉兒(中)在賓州的911攻擊21周年紀念活動中默哀。(美聯社)

911恐攻今天滿21周年，第一夫人吉兒‧拜登 接受美聯社訪問回憶當天心境。除了擔心時任聯邦參議員的丈夫拜登，吉兒以為妹妹在其中一架遇劫飛機上，更是讓她「嚇死了」。

2001年9月11日，4架遭劫持的飛機分別撞上紐約世界貿易中心（World Trade Center）、五角大廈 和賓州 一處田地，造成近3000人喪生。而吉兒‧拜登（Jill Biden）的妹妹波尼‧賈可布斯（Bonny Jacobs）是聯合航空公司（United Airlines）空服員。

昨天與波尼一同回憶911的吉兒告訴美聯社，得知妹妹安全待在賓州家中後，「我直接趕到波尼家」。

吉兒今天在波尼陪伴下，赴賓州姍克斯維爾（Shanksville）聯合航空93號國家紀念館（Flight 93 National Memorial）致詞，紀念911攻擊21周年。

當年聯航93號班機上的40名乘客與機組人員挺身反擊劫機犯，阻止一場恐將鎖定華府國會大廈的攻擊。

吉兒回憶：「我打電話給波尼，看她人在哪裡，因為我嚇死了…我不知道她身在何處，是不是在飛行中。然後我發現她在家。」

吉兒原本已出門前往德拉瓦技術社區學院（Delaware Technical Community College）教課，學校停課後，她直接去了波尼的家。

她也打電話給時任聯邦參議員的拜登，當時拜登正搭乘美國鐵路公司（Amtrak）列車前往華府。飛機撞上世貿中心第2座高塔後，吉兒在電話中接連大叫：「喔我的天！」

波妮則表示，911當天，她凌晨2時左右才結束工作到家，她睡了一會兒，起床帶11歲和7歲的孩子上學，然後又關掉電話睡回籠覺。

波妮回憶：「所以我中午左右起床時，覺得那一天真美好。我喝了咖啡，坐在戶外，還真的出聲說：『我今天什麼事都不用做，今天真棒。』」

回到屋內後，她才看見電話嗶嗶作響，原來是吉兒留言問她有沒有看電視。波妮打開電視機，目睹世貿中心遇襲的重播。她說，「我開始發抖」，上樓穿衣服時還穿反，接著整天盯著電視看。

波妮表示，911周年她通常都在值勤，一方面是向已故的聯航同事致敬，一方面也是要分散自己的注意力，「因為這讓人心煩意亂」。但她希望跟吉兒一起到姍克斯維爾給予支持，就跟姊姊當年支持她一樣。

吉兒除了會在紀念館獻花環和致詞，還將和美國空中服務員工會（Association of Flight Attendants-CWA）成員一起向聯航93號機組人員致敬。

根據事前準備好的講稿，吉兒今天將表示，在911恐攻的震驚變成傷痛並且跟丈夫、兒子講過話後，她的思緒轉移到目前還在擔任聯航空服員的妹妹身上。

吉兒將提到：「她（波妮）多年來深愛這份工作，我知道這場悲劇對她來說會更沉重，我到她家時就知道我沒錯，她不只是失去同事，還失去朋友。」

「但我知道，隨著我們對那黑暗的一天了解更多，她也為發生過的事感到自豪，自豪於聯航93號空服員和乘客予以反擊，幫助阻止這架飛機到我國首都奪走無數人命。」

拜登今天在五角大廈紀念911，副總統賀錦麗（Kamala Harris）和丈夫任德龍（Doug Emhoff）則出席紐約的紀念活動。

回到911當天，拜登抵達華府後，看到天空中五角大廈遇襲飄出的濃煙。拜登想進參院，但國會大廈周邊辦公大樓和最高法院等官方建築都被疏散。警察跟他說，國會大廈有淪為攻擊目標的風險。

吉兒表示，聯航93號班機上每個人的行動拯救了許多人命，可能也包括拜登的性命。

她受訪時表示：「那架飛機原本朝國會大廈飛去，所以我認為，我們每年到姍克斯維爾，追思反抗的空服員、機長、機師，以及為拯救人命奮鬥的所有人，這是很重要的事。」

她說自己今天要傳達的訊息是：「我們永遠不會忘記，永遠不會。」