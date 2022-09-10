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俄限縮異議領袖納瓦尼對外聯繫 美籲即刻釋放

中央社華盛頓9日綜合外電報導
9月2日，俄羅斯反對派領袖納瓦尼通過視訊出現，看起來瘦弱又疲憊。(美聯社)
9月2日，俄羅斯反對派領袖納瓦尼通過視訊出現，看起來瘦弱又疲憊。(美聯社)

國務院今天關切俄羅斯反對派領袖納瓦尼的處境，稱俄國矯正機關不僅阻礙他和律師溝通、監控信件、更多次單獨監禁他，都是政治騷擾的證據，要求立即釋放納瓦尼。

路透社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，美國深刻關切俄羅斯對待反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的方式。

普萊斯在聲明中提到，俄羅斯矯正機關不僅干預納瓦尼和律師溝通、企圖阻撓他和律師為辯護做準備，並稱納瓦尼多次因為一些微不足道的違規而遭到單獨監禁。

普萊斯說，俄羅斯對納瓦尼的所作所為，是「出於政治動機的騷擾明證」；他並重申，美國要求立即釋放納瓦尼。

身為俄羅斯國內對總統普亭最直言不諱的批判者，納瓦尼因為違反假釋條款、詐欺、藐視法庭等罪名，被判處11年又6個月徒刑，正在監獄服刑。

納瓦尼強調，對他一切的指控都是憑空捏造的，目的是為了壓制不同意見，並阻撓他的政治抱負。

法新社報導，美國認為俄羅斯當局限制納瓦尼與他的律師聯繫並多次將他單獨監禁，已侵害他的權利。

國務院指出，納瓦尼與律師的會面必須在俄羅斯矯正機關監督下進行，雙方往來的文件也常延誤。

根據俄羅斯獨立媒體上周公布的畫面，納瓦尼看起來瘦弱又疲憊。納瓦尼的助理指出，新的聯繫流程已經讓他們難以掌握納瓦尼的遭遇。

納瓦尼 俄羅斯 國務院

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