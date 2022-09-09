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歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

記者胡玉立／即時報導
由於醫保業員工薪資等費用上漲，明年歐記健保的明費將大幅上漲。(Getty Images)
由於醫保業員工薪資等費用上漲，明年歐記健保的明費將大幅上漲。(Getty Images)

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)，許多健保計畫的保費將在明年大幅調漲，顯示勞動力成本等費用上漲已開始波及健保經濟。凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)檢視13個州72家保險公司提議的健保計畫方案發現，ACA市場上的保險公司提議將每月保費中位數提高10%，部分保險公司甚至擬將保費提高20%。

健保專家指出，一般消費者通常可在11月1日開始登記歐記健保計畫，因為聯邦補貼增加，可能不會受到太大影響；但小型企業雇主可能首當其衝，因為他們並未得到類似的政府幫助，恐將面臨保費費率調高衝擊。

保險公司通常會向州監管機構提出費率建議，各州監管機構各有不同的審查批准時間表，也未必會全額批准保險公司提議的加價；預計聯邦政府將在10月初對ACA計畫方案進行認證。

健保顧問兼保險經紀人、怡安集團(Aon PLC)北美部門健康解決方案首席精算師阿什福德(Debbie Ashford)說：「這涉及勞動力，也涉及供應；一切成本都在上升。」但8月中簽署頒布的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act )規定，保費財政援助將延長至2025年，因此許多消費者並不會支付更多保費。

「降低通膨法案」保留了2021年補貼擴大範圍，若個人收入超過聯邦貧困線四倍，亦即個人收入約5萬4000元，四口之家收入為11萬元，將首次有資格獲得補貼。消費者健保倡議組織Families USA私人保險主管費雪帕全(Cheryl Fish-Parcham)說，補貼增加，代表參加計畫的1380萬人有大多數會看到自付保費維持穩定。衛生公眾服務部數據顯示，補貼後2022年平均每月保費為133元。

但凱撒家庭基金會健康政策執行副總裁李維特(Larry Levitt)指出，「小企業將受到最嚴重打擊。」因為他們缺乏大公司與健康保險公司談判的議價能力。

在辛辛那提擁有21名員工的消費品牌原型製造商3D Color執行長詹寧斯(Bob Jennings)表示，他預計2023年保費增長率將達14%至23%。但詹寧斯強調，他不想在競爭激烈的勞動力市場停止提供員工福利；公司會將3%保費增長率轉給員工，並同意負擔超過自付費用最高限額的額外開支。

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