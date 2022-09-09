我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS將退回2019、2020年度所得稅逾期申報罰款

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

送英女王最後一程 拜登擬親赴葬禮

中央社華盛頓9日專電
總統拜登今天表示，雖然尚不清楚細節，但他將親赴葬禮，送伊麗莎白二世最後一程。美聯社
總統拜登今天表示，雖然尚不清楚細節，但他將親赴葬禮，送伊麗莎白二世最後一程。美聯社

英國女王伊麗莎白二世昨天辭世，享耆壽96歲。總統拜登今天表示，雖然尚不清楚細節，但他將親赴葬禮，送伊麗莎白二世最後一程。

白金漢宮昨天表示，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）辭世，享耆壽96歲。伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主。

拜登今天被隨行媒體問及是否會出席伊麗莎白二世葬禮時表示，雖然仍不清楚葬禮細節，但他會前往。他也向媒體表示，尚未與新任英王查爾斯三世（King Charles III）交談，也尚未致電。

根據英國政府預先擬妥代號「倫敦橋」（LONDON BRIDGE）行動計畫，伊麗莎白二世的葬禮將遵循傳統的國喪期，於逝世10天後舉辦，一般預期國葬將在西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

在伊麗莎白二世傳出駕崩消息後，拜登昨天取消原定的公開演說活動，並與與第一夫人吉兒（Jill Biden）發表共同聲明。拜登並下令聯邦機構降半旗以示哀悼。

拜登在聲明中讚揚伊麗莎白女王不僅是名君主，更定義一個時代。在不斷變化的世界中，她是數代英國人的穩定存在與慰藉和驕傲的來源。她創下歷史在位的70年間，見證人類史無前例的進步與尊嚴進展。

拜登第一次見到女王是在1982年，當時是以參議院代表團身分前往英國訪問。去年6月，拜登首度以總統身分與吉兒造訪英國、出席7大工業國集團（G7）領袖峰會時，也曾接受女王的熱情款待。

在發表哀悼聲明後，拜登昨天傍晚也親自前往英國駐美大使館致哀，並在留言簿上寫下對英女王的哀悼之詞。

英國女王 拜登 大使館

上一則

洛杉磯遊民人數逼近7萬 疫情期間增速稍見趨緩

延伸閱讀

奉伊麗莎白二世為國家元首 大英國協緬懷女王

奉伊麗莎白二世為國家元首 大英國協緬懷女王
英國女王葬禮 日本政府討論安排日皇德仁出席

英國女王葬禮 日本政府討論安排日皇德仁出席
美官員：拜登政府未考慮釋出新一輪戰備儲油

美官員：拜登政府未考慮釋出新一輪戰備儲油
曾共同演出白金禧年慶祝短片 柏靈頓熊也推文悼英女王

曾共同演出白金禧年慶祝短片 柏靈頓熊也推文悼英女王

熱門新聞

美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。（截圖自YouTube）

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

2022-09-05 01:10
來自北京的浦淑柔目前在維州的農夫市集賣自己做的法式可頌，結合亞裔口味，受到各族裔食客歡迎。(浦淑柔提供)

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

2022-09-06 16:12
川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

2022-09-06 10:13
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，也抗議好萊塢「玩命關頭」電影在社區拍攝，集體組織舉牌抗議。(Getty Images)

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

2022-09-04 22:18
彭博報導，由於美國國防部發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，目前已停止交付洛克希德馬丁公司新的F-35戰機。（路透）

F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付

2022-09-07 20:54

超人氣

更多 >
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交
女王去世後繼續鬥？王后卡蜜拉準備迎接哈利、梅根出招

女王去世後繼續鬥？王后卡蜜拉準備迎接哈利、梅根出招