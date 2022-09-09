送英女王最後一程 拜登擬親赴葬禮

總統拜登今天表示，雖然尚不清楚細節，但他將親赴葬禮，送伊麗莎白二世最後一程。美聯社

英國女王 伊麗莎白二世昨天辭世，享耆壽96歲。總統拜登 今天表示，雖然尚不清楚細節，但他將親赴葬禮，送伊麗莎白二世最後一程。

白金漢宮昨天表示，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）辭世，享耆壽96歲。伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主。

拜登今天被隨行媒體問及是否會出席伊麗莎白二世葬禮時表示，雖然仍不清楚葬禮細節，但他會前往。他也向媒體表示，尚未與新任英王查爾斯三世（King Charles III）交談，也尚未致電。

根據英國政府預先擬妥代號「倫敦橋」（LONDON BRIDGE）行動計畫，伊麗莎白二世的葬禮將遵循傳統的國喪期，於逝世10天後舉辦，一般預期國葬將在西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

在伊麗莎白二世傳出駕崩消息後，拜登昨天取消原定的公開演說活動，並與與第一夫人吉兒（Jill Biden）發表共同聲明。拜登並下令聯邦機構降半旗以示哀悼。

拜登在聲明中讚揚伊麗莎白女王不僅是名君主，更定義一個時代。在不斷變化的世界中，她是數代英國人的穩定存在與慰藉和驕傲的來源。她創下歷史在位的70年間，見證人類史無前例的進步與尊嚴進展。

拜登第一次見到女王是在1982年，當時是以參議院代表團身分前往英國訪問。去年6月，拜登首度以總統身分與吉兒造訪英國、出席7大工業國集團（G7）領袖峰會時，也曾接受女王的熱情款待。

在發表哀悼聲明後，拜登昨天傍晚也親自前往英國駐美大使館 致哀，並在留言簿上寫下對英女王的哀悼之詞。