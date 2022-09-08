我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

40年前暴風雨中訪美 女王：把英國陰雨傳統帶到加州

美企投資中國等國科技開發 白宮擬以行政令審查、限制

編譯劉忠勇／綜合外電
白宮考慮以行政命令審查美國在中國在內國家的科技投資，主要目的就是要打壓中國在半導體業壯大。（路透）
白宮考慮以行政命令審查美國在中國在內國家的科技投資，主要目的就是要打壓中國在半導體業壯大。（路透）

拜登政府考慮發布一項行政命令，對於美國公司在中國大陸等潛在敵意國家的先進科技開發領域的投資，加以審查並進一步限制。

華爾街日報引述知情人士報導，白宮計畫未來幾個月內發布這項命令，以監控並進而阻止美國公司和投資人的海外投資。

在此之前，美國曾試圖透過立法來實施類似限制，但今年夏天通過旨在提升美國競爭力的法案中刪除了類似條款。

部分科技業和投資人對美國政府醖釀以行政命令來代替立法感到憂心，他們認為不僅窒礙難行，且可能有礙美國的經濟影響力。

美國商會國際政策資深副總裁墨菲（John Murphy）說：「著重於美國科技中最有價值的部分，保持這樣的布局是很重要的。太廣泛的做法會壓縮限制美國政府的資源，甚至可能懲罰到美國勞工和企業。」

墨菲認為，不論美國怎麼做，被列為審查的國家仍可能透過其他國家繼續取得多項科技。

部分知情人士告訴華爾街日報，這樣的做法也可能面臨合法性的質疑。這項行政命令的構想，反映的是部分官員和決策者擔心，美國投資中國，會順遂北京當局主導戰略性重要產業的目的，不僅半導體業，還有人工智慧和量子運算領域。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）科技和公共政策計畫主任 James Lewis 說：「美國金融業若替中國晶片業募資是很奇怪的，這種事最好適可而止。」

投資 華爾街 拜登

上一則

職業綠卡今年額外名額會用完 明年或增6萬名額

延伸閱讀

墨菲：對台支持堅若磐石 推美台高標準自由貿易協定

墨菲：對台支持堅若磐石 推美台高標準自由貿易協定
民主黨眾議員墨菲抵台 今年第7個美議員團

民主黨眾議員墨菲抵台 今年第7個美議員團
眾院軍委會議員訪台 將會見蔡英文

眾院軍委會議員訪台 將會見蔡英文
新州開學免稅假期開跑 為期10天 最高可省20元

新州開學免稅假期開跑 為期10天 最高可省20元

熱門新聞

美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。（截圖自YouTube）

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

2022-09-05 01:10
川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
來自北京的浦淑柔目前在維州的農夫市集賣自己做的法式可頌，結合亞裔口味，受到各族裔食客歡迎。(浦淑柔提供)

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

2022-09-06 16:12
田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

2022-09-06 10:13
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，也抗議好萊塢「玩命關頭」電影在社區拍攝，集體組織舉牌抗議。(Getty Images)

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

2022-09-04 22:18
馬里蘭州衛生廳在一些隨機買來檢測的Three Golden Coins木耳產品中發現沙門氏菌，批發商Tai Phat Wholesalers隨即宣布召回。(FDA照片)

4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回

2022-09-01 20:09

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況
愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨