長新冠潛藏憂鬱危機 科學家警告可能引發自殺念頭

儘管欠缺臨床數據，紐約精神科醫師謝爾指出，「我確定長新冠與自殺念頭有關」。圖：Photo by Gadiel Lazcano on Unsplash

儘管欠缺臨床數據，紐約精神科醫師謝爾指出，「我確定長新冠與自殺念頭有關」。由於患者陷入憂鬱和出現自殺念頭相關案例增加，科學家就此「看不見的危機」提出警告。

56歲的泰勒（Scott Taylor）2020年春季感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，就不曾擺脫這病症，直到約18個月後他在美國達拉斯（Dallas）附近寓所自我了斷時仍未痊癒，人生最後一段路失去健康和記憶，而且沒有收入。

他留給友人遺書寫道，「沒人在乎，沒有人想要花時間聆聽」，一語道破數以百萬計「長新冠」（Long Covid）患者心聲。長新冠為感染COVID-19後，持續數月甚至數年的失能情況。

他繼續寫著：「洗衣服就讓我徹底筋疲力竭、疼痛、疲勞、整條脊椎痠痛。天旋地轉，頭昏眼花、噁心、嘔吐、腹瀉。我恍惚間彷彿開口說了話，卻不知所云。」

據世界衛生組織（WHO），長新冠的醫療狀況複雜，會出現疲憊、認知障礙、疼痛、發燒、心悸等超過200種症狀，其中有些症狀與其他疾病類似，因此可能難以診斷。

目前沒有長新冠患者自殺頻率方面的權威數據。但由於患者陷入憂鬱和出現自殺念頭的證據增加，包括美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）和英國 資料蒐集機構的多名學者正著手針對當中的可能關聯性展開研究。

紐約西奈山衛生體系（Mount Sinai Health System）精神科醫師謝爾（Leo Sher）表示：「我確定長新冠與自殺念頭、企圖自殺、自殺計畫和自殺致死風險有關，只是目前還沒有流行病學數據。」他的研究領域為情緒障礙症與自殺行為。

研究人員正在探究的關鍵問題包括，患者自殺的可能性增加，是否因為病毒改變了大腦？又或者是喪失原有的正常行事能力將患者逼入絕境，類似久病厭世的情況。

謝爾指出，疼痛症通常是非常確鑿的自殺指標，大腦中的炎症也是如此，且已有數起研究發現後者與長新冠有關，「我們應該認真看待」。

路透委託西雅圖健康數據公司Truveta調查發現，長新冠患者於首次確診COVID-19的90天內，第一次服用抗抑鬱藥物的比例，比起一般確診者高出將近一倍。

這是根據美國20個主要醫療系統的資料，分析2020年5月至2022年7月間，超過130萬名一般確診成年人，以及1萬9000名長新冠成年患者所作研究。

目前對於長新冠可能的長期影響了解甚少，政府和科學家現在才開始有系統地進行研究。

據美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）研究，雖然長新冠患者可能會逐漸康復，但有15%患者於12個月後仍有症狀。目前沒有有效治療或減輕症狀的方式，有些人甚至嚴重到無法上班。

長新冠很可能與心理疾病和自殺風險升高有關，後果嚴重。美國國會稽核處（Government Accountability Office）3月估計，光在美國就有高達2300萬人受到影響。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）勞工 專家巴哈（Katie Bach）7月向國會表示，長新冠已經導致約450萬美國人無法工作，約占美國勞動力的2.4%。

根據IHME，在疫情 開始的頭2年，全世界估有將近1.5億人出現長新冠症狀。