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總能從喬布斯教誨取經 庫克追憶：我人生中最好的導師

編譯王巧文／綜合外電
儘管蘋果公司已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）逝世長達11年，在蘋果發布iPhone 14手機及其他新品之際，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，仍能在蘋果感受到喬布斯的影響力。歐新社
儘管蘋果公司已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）逝世長達11年，在蘋果發布iPhone 14手機及其他新品之際，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，仍能在蘋果感受到喬布斯的影響力。歐新社

蘋果執行長庫克Tim Cook）表示，儘管已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）逝世已11年，仍能在蘋果公司內感受到他的影響力，「他是我人生中最好的老師」。

美國媒體Variety報導，庫克、前首席設計師艾夫（Jony Ive），以及喬布斯遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs ）7日在程式碼大會（Code Conference）上相聚，共同追憶喬布斯。庫克受訪時說：「我認為在蘋果公司，我相信並希望他會為這一天感到自豪，因為我們推出了許多非常符合他清楚表達原則的創新。」

艾夫表示，喬布斯對創作過程的理解和尊敬非比尋常，他擅長幫助人專注於實際構想的承諾和願景，而非忽略問題。羅琳則指出，若喬布斯還活著，將對當前政治氛圍感到沮喪，且會輕易且頻繁地表達不滿。庫克也附和說，喬布斯將會被許多事情、黨派對立和全球分裂局勢所困擾。

庫克提及，蘋果試圖確保用戶在網路監控的世界中不會喪失隱私權，他將這點歸功於喬布斯，「我認為喬布斯看到了這一點，還看得很透徹，我有充分理由相信他會全力為之爭辯和爭取」。蘋果去年收緊了應用程式（App）追蹤用戶活動的規定。

庫克說：「我們不會坐在那說『史蒂夫會做什麼』，他告訴我們別那麼做，但是事實是，目前為止，他是我人生中最好的老師。這些教誨不僅延續在我身上，也在蘋果一大群人身上。」

庫克 蘋果 Tim Cook

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