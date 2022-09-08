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調查報導曝光後連任失利 賭城官員涉謀殺記者遭捕

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調查報導曝光後連任失利 賭城官員涉謀殺記者遭捕

記者顏伶如／即時報導
「拉斯維加斯評論報」記者吉爾曼(左)5月拜訪克拉克郡公共行政主管泰列斯(右)辦公室。吉爾曼8月3日遇害，泰列斯被警方逮捕。(美聯社)
「拉斯維加斯評論報」記者吉爾曼(左)5月拜訪克拉克郡公共行政主管泰列斯(右)辦公室。吉爾曼8月3日遇害，泰列斯被警方逮捕。(美聯社)

「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review Journal)69歲記者吉爾曼(Jeff German)今年8月3日被發現在自家門口遭到殺害，警方調閱監視器發現兇嫌頭戴寬緣大帽、身穿長袖長褲，但警方追查嫌犯作案使用車輛，則發現克拉克郡(Clark County)公共行政主管泰列斯(Robert Telles)涉有重嫌。45歲的泰列斯7日晚間被捕，吉爾曼幾個月前撰寫的一篇調查採訪報導，揭發泰列斯管理模式導致辦公室工作環境充滿敵意，後來泰列斯在今年6月的連任選舉裡落敗。

影片來源：YouTube 8 News NOW Las Vegas

拉斯維加斯都會警察局(Las Vegas Metropolitan Police Department)7日晚間宣布，涉嫌謀殺吉爾曼的兇嫌已遭逮捕，目前在押。警方並未公布嫌犯身分，但根據當地媒體報導以及媒體現場拍攝畫面，泰列斯7日晚間從家裡被員警帶走。

吉爾曼從2010年起任職於「拉斯維加斯評論報」，負責撰寫調查採訪報導。吉爾曼8月3日上午10時33分左右，被人發現倒臥在自家門口。根據後來警方調查，吉爾曼是被刺死。

泰列斯落網的前一天，拉斯維加斯都會警察局6日公布監視器拍下的兇嫌身影以及兇嫌作案時使用車輛。畫面顯示兇嫌走在人行道上，戴著寬緣大帽，身穿橘色長袖上衣以及黑色長褲。警方指出，兇嫌作案之前，曾在吉爾曼住家附近勘察多時。

「拉斯維加斯評論報」記者6日晚間在泰列斯住家門外拍到照片顯示，泰列斯站在一輛休旅車旁，休旅車則與警方公布的作案車輛類似。拉斯維加斯警方7日稍早持搜索令前往泰列斯住家，將休旅車拖吊離開。

「拉斯維加斯評論報」記者克拉森(Brett Clarkson)7日晚間在推特發文指出，泰列斯是躺在擔架上從家裡被員警帶出來，送上救護車被帶走。

吉爾曼遇害之後，「拉斯維加斯評論報」總編輯庫克(Glenn Cook)發表聲明指出，吉爾曼是新聞界的黃金標準，「很難想像過去許多年來，如果沒有他的閃爍光亮，拉斯維加斯將有多麼黑暗」。

幾個月前，吉爾曼在調查報導中指出，泰列斯的領導統御模式導致職場環境充滿負面氣氛。後來泰列斯在今年6月的連任選舉中敗選。吉爾曼也援引資訊公開法索取泰列斯與其他三名郡政府官員之間的簡訊對話內容。

休旅 警察 庫克

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