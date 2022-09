報新聞突大吃螺絲 奧克拉荷馬女主播電視機前中風

國家廣播公司(NBC)旗下的奧克拉荷馬州 地方新聞台KJRH主播茱莉·欽(Julie Chin)3日上午播報新聞時,突然大吃螺絲,嚴重到不得不中斷新聞節目;結果竟是中風 的初期階段,因電視台人員反應迅速,將她送到醫院才無大礙。

3日上午,茱莉·欽在報導國家航空暨太空 總署(NASA)的「阿提米絲一號」(Artemis 1)準備升空的新聞,當畫面切換回主播的時候,茱莉·欽開始口吃、講不出話;阿提米絲一號當天最終因技術問題取消發射。

茱莉·欽說:「在……土爾沙(Tulsa)……土爾沙太空……土爾沙太空博物館(Tulsa Air and Space Museum),今天……舉辦……活動,將……現場直播……我很抱歉我好像遇到了些問題,我向大家道歉,讓我們直接進到下一個節目,交給氣象主播安妮‧布朗(Annie Brown)。」

她說完「交給氣象主播安妮‧布朗」後,節目直接轉給布朗,布朗立刻說到:「茱莉,大家都很喜歡你,這種事情大家都有可能會發生的。」

「每日郵報」報導,KJRH新聞編輯室同仁見狀,立刻撥打911將她送到醫院;她隔日在臉書上表示,到醫院後,醫師真的發現她處於中風的初期階段,尚未完全發作,目前身體安好,儘管仍需要進行些檢查。

茱莉·欽表示,在播報的當天早上,她的身體全無異樣,但在播報的過程中,她發現自己其中一隻眼睛的視力開始模糊,接著是手部及臂部感覺發麻,最後是如電視畫面所呈現的,她無法唸出眼前讀稿機上的文字,要非常努力才能拼讀出一些句子,當時她就知道自己「有大麻煩了」。

茱莉·欽還向所有作出迅速反應的同事表示感謝,「我常說我在最棒的團隊工作,現在的事情就可以說明我為何會這樣說」;茱莉·欽還表示,計畫在之後幾天就會回到主播崗位。

