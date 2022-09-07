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協助朋友作案 華州16歲亞裔高中生遭殺人罪起訴

記者顏伶如／即時報導
16歲高中生戴維斯(Gabriel Davies)與同齡朋友亞裔高中生尹吉雲(Justin Jiwoon Yoon)一起作案，殺害了戴維斯母親的前男友。(圖來自華州索斯頓郡警局)
16歲高中生戴維斯(Gabriel Davies)與同齡朋友亞裔高中生尹吉雲(Justin Jiwoon Yoon)一起作案，殺害了戴維斯母親的前男友。(圖來自華州索斯頓郡警局)

華盛頓州一名16歲亞裔高中生協助一名同齡朋友竊盜、殺人，為了避免警方追緝一度故布疑陣，假裝失蹤，如今兩名青少年雙雙被捕，6日遭到檢察官以一及殺人罪、一級竊盜罪、非法持槍等罪名起訴，法官裁定兩人保釋金均為100萬元。

根據華盛頓州皮爾斯郡高等法院(Pierce County Superior Court)紀錄，51歲男子麥克考(Daniel McCaw)1日被發現陳屍奧廷市(Orting)家中，身上有槍傷。監視器錄影帶畫面顯示，兩名身材瘦小的男子8月28日凌晨潛入麥克考家中，停留約一小時候帶著包括手槍在內的數件物品匆匆離去。

案發之後，住在奧林匹亞(Olympia)的16歲高中生戴維斯(Gabriel Davies)被認為涉有重嫌。麥克考是戴維斯母親的前男友，兩人分手數周之後，麥克考便遭到殺害。

根據法院紀錄，警方指出，戴維斯的生父向警方舉報兒子可能涉案，並說兒子聲稱被麥克考的機車車隊朋友跟蹤、威脅及逼迫，才會潛入麥克考家中偷竊保險箱內的物品。

警方指出，戴維斯找來16歲朋友尹吉雲(Justin Jiwoon Yoon)一起作案，案發當天向家人聲稱兩人一起去露營。

根據警方紀錄，戴維斯供稱雖然進入麥克考家裡，卻無意偷竊任何物品，揮刀刺殺麥克考的是尹吉雲，開槍射死麥克考的也是尹吉雲。

戴維斯與尹吉雲6日遭到檢方以一及殺人罪、一級竊盜罪、非法持槍等罪名起訴。皮爾斯郡助理檢察官華格納(Lisa Wagner)6日在庭訊中指出，戴維斯故布疑陣，假裝失蹤，企圖轉移警方偵辦方向。

戴維斯8月31日被家人通報失蹤，原本要參加足球隊練習卻下落不明。他的車子被人發現遺棄在路旁，車身有毀壞痕跡，方向盤及車門則留有血漬，戴維斯已經毀壞的手機也在車輛附近被尋獲。聯邦調查局(FBI)加入華州索斯頓郡(Thurston County)警長辦公室的調查協動，9月1日晚間找到戴維斯，但案情突然出現戲劇化轉變，戴維斯與尹吉雲隔天便因麥克考命案而雙雙被捕。

華盛頓州 檢察官 足球

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