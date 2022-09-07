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談美中貿易競爭不公 戴琪：胡蘿蔔與棍棒並用

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）。美聯社
美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）。美聯社

美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）7日表示，中國並不遵守全球貿易規範，貿易競爭並不公平，美國會並用胡蘿蔔與棍棒，使中國的經濟和企業符合國際組織規範運作。

戴琪提到關稅是美國可用的工具之一，但並未進一步談論關稅政策。

美國貿易代表署2日宣布維持對中國商品加徵的關稅，並根據貿易法規定，針對是否要持續加徵關稅展開正式審查，預計要耗費數月時間。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）邀請戴琪參加線上活動，討論美國的貿易政策。

針對美中貿易關係，戴琪說，中國對美國和對全球貿易體系都存在緊張和差異，因為中方並非遵守相同規範來競爭，這並不公平；美國和世界貿易組織（WTO）的規範，是基於開放市場、國家和市場經濟涇渭分明，中方追求的模式和大家都不同。

「這已經持續好一段時間，美國持續對中國施壓，胡蘿蔔和棍棒並用，對話與執法並存。」戴琪說，要推動中國改革經濟，直到中方的經濟運作符合國際組織規範運作，美國需要更多有效的工具以確保可以和中國公平競爭，例如關稅和自我投資。

此外，戴琪和8日到9日將和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在洛杉磯舉行印太經濟架構（IPEF）成立以來首次的部長級實體會議；戴琪表示，這是美國與區域貿易夥伴強化合作的重要起點。

戴琪 關稅 雷蒙多

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