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馬斯克為何反悔不買推特？「要打第三次世界大戰了」

編譯季晶晶／綜合外電
根據億萬富豪馬斯克（圖）與摩根士丹利銀行人員之間的簡訊，延遲收購推特是因馬斯克擔心「第三次世界大戰」。美聯社
根據億萬富豪馬斯克（圖）與摩根士丹利銀行人員之間的簡訊，延遲收購推特是因馬斯克擔心「第三次世界大戰」。美聯社

根據周二在德拉瓦衡平法院聽證會上揭露的、有關億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與摩根士丹利銀行人員之間的簡訊對話，馬斯克延遲收購社群媒體推特是因為「如果要打第三次世界大戰了，買推特就沒有意義」。推特說，這顯示馬斯克稱假帳號太多「全是藉口」。

在同意以44億美元收購推特的數周後，以及俄烏戰爭爆發的兩個月後，馬斯克5月8日寫簡訊給摩根士丹利的Michael Grimes表示：「讓我們緩幾天。普亭明天的演講極其重要。」他補充說，如果進入「第三次世界大戰」，買推特就沒意義了。

馬斯克和推特的法律戰升溫，雙方要求發出數十張傳票，找投資人、銀行人員以及涉入該交易的其他人出庭作證，指責對方在發現事實的過程中不配合。

推特認為，馬斯克試圖退出交易的動機是股市降溫，他想保護自己的財務利益，而非擔憂假帳號。

馬斯克要求將安排在10月17日為期五天的法庭審理延後幾周，以便將推特吹哨人、前資安主管Peiter Zatko最近舉報的推特存在重大資安政策疏失，添加到他的收購官司。但推特代表律師提出異議表示，即使Zatko的指控為真，也不符合收購合約作廢的法律要件。

推特 馬斯克 資安

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