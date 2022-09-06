我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱價格與20年前相似 超便宜遊輪好玩嗎？

住戶注意 北加熱浪創高溫 各區開始輪流停電

德州羅布小學屠殺案後 烏瓦德學區首度返校上課

編譯孫梁／綜合6日電
今年5月曾發生慘烈的校園槍擊案的德州烏瓦德學區6日開學，大批州警在學校門口警戒。(美聯社)
今年5月曾發生慘烈的校園槍擊案的德州烏瓦德學區6日開學，大批州警在學校門口警戒。(美聯社)

德州烏瓦德學區(Uvalde School District)的學生在當地發生19名兒童和兩名教師被殺的慘烈槍案數月後，6日首次走進學校，看到校園四周是新安裝的8呎高鐵柵欄，入口處和校內各角落都有州警執勤，教學樓的走廊懸掛彩旗，教師身穿寫著「我們共同站起來和更美好」的T恤迎接學生返校。

5月24日發生的槍案震驚全國，並推動國會通過了具有地標意義的全國槍枝暴力法案。

槍案發生地原校址將拆除

學區6月底宣布，槍案發生地的羅布(Robb)小學將永久關閉和拆除，但拆除時間尚未確定，為建設新校園的募捐活動已經展開。烏瓦德學區100多個家庭註冊了線上教學，還有的學生離開學區去上私立學校。

送兒子上學的一名母親說，她是有工作的單身母親，只能把兒子送來上課，但也只能送到校外，因為不允許家長進到校內。這位母親說，槍案發生時她兒子的三個同學喪命，他們都在三年級的班上。她最近在家長會上說，自己現在仍感到緊張和恐懼，從校園旁經過就產生陣陣焦慮感。

教師一一擁抱走下校車的學生，一名教師問學生：「你們準備好新的學年了嗎？」

德州許多地方的學校數周前便已開學，烏瓦德學區的開學日被推遲，因為校園的強化安全措施尚未完成，包括安裝更多監視器和新鎖。州公共安全廳派來30多名州警，一些家長對這一場面感到不適，聯想到槍案發生時校園來了90多名警察

十歲學生馬塔(Gilbert Mata)在槍案中被流彈擊傷，他很想回到學校上課，但又感到緊張，說學校的燃燒氣味使他憶起槍彈的火藥味。送他上學的母親說，許多警察使她想起槍案現場。馬塔的繼父說，他無法擺脫對再次發生槍案的恐懼，「我沒有感覺更好，再有槍案時警察會不會開槍，沒人知道。」

州眾議會的調查報告指出，槍案發生時，近400名警察趕到羅布小學，他們身穿防彈衣，在教學樓大廳徘徊一個多小時才衝進槍手行凶的教室，州公共安全廳認為是徹底的營救失敗。

學區 警察 德州

上一則

工資、福利談不攏 賓州長照機構雇員罷工

延伸閱讀

休士頓學區支持烏瓦德CISD重返校園

休士頓學區支持烏瓦德CISD重返校園
州長：買攻擊步槍年齡不能提高到21歲

州長：買攻擊步槍年齡不能提高到21歲
「別搬到德州，不要惹德州」 加州出現神祕戶外看板

「別搬到德州，不要惹德州」 加州出現神祕戶外看板
烏瓦德槍案 受害人集體訴訟求償270億元

烏瓦德槍案 受害人集體訴訟求償270億元

熱門新聞

川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。（截圖自YouTube）

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

2022-09-05 01:10
田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

2022-09-06 10:13
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
前任阿州州長的共和黨裴林敗選。(美聯社)

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

2022-08-31 23:27
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，也抗議好萊塢「玩命關頭」電影在社區拍攝，集體組織舉牌抗議。(Getty Images)

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

2022-09-04 22:18

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍