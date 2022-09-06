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工資、福利談不攏 賓州長照機構雇員罷工

編譯柯立偉／即時報導
賓州14間長照機構共約700名員工，因工資、福利及人力分配問題無法與療養院院方達成協議，啟動罷工並動員工會會員抗議。(WHP電視台截圖)
賓州14間長照機構共約700名員工，因工資、福利及人力分配問題無法與療養院院方達成協議，啟動罷工並動員工會會員抗議。(WHP電視台截圖)

賓州14間長照機構共約700名員工，因工資、福利及人力分配問題無法與療養院院方達成協議，2日啟動罷工並動員工會會員抗議。由於近期州政府才剛通過一連串旨在針對長照機構「招才並留才」的法案，罷工行動令州政府的長照政策蒙上一層陰影。

據悉勞資雙方的會談在勞工節長周末來臨前舉行，雙方沒有達成協議，也沒有安排進一步會談時間，因此工會方面啟動罷工；組織罷工活動的工會SEIU Healthcare Pennsylvania總裁葉內爾(Matthew Yarnell)說：「我們的目標從過去、現在到未來都不曾也不會改變，我們要一份『公平的勞雇契約』，要求資方徹底解決長照產業人力不足的問題，但他們顯然既無力解決人力不足的問題，也不願意提高我們的工作待遇。」

民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)發言人伊莉莎白．賴門特(Elizabeth Rementer)指出，州政府先前通過法案，針對長照療養院的醫療補助每年增加3億元，還額外挹注1億3000萬元供長照機構招聘並留住長照員，且聯邦醫療補助(Medicaid)資金也增加了17.5%，等於每位收治病患平均每天多了35元，在這樣豐厚的資源下，仍然發生罷工行動，州政府對此表示「不幸且原本完全可以避免」。

賴門特說：「州政府一系列振興長照產業的法案獲得跨黨派支持，但在州長簽字生效後不到60天內就發生罷工事件，我們很遺憾這些得到補助的療養院拒絕把補助資金用在招聘人才並留住人才上。」

然而，長照機構公會表示長照員的離職率因新冠疫情一直居高不下，招聘速度趕不上人員辭職的速度；而且疫情期間州政府行政作業延宕，許多醫療補助遲遲未能核發，導致很多長照機構不得不選擇縮小規模甚至全面停止營運；公會在推特上說：「增加的醫療補助要到明年1月才能報銷，現在院方之所以沒能把已經得到的補助用在員工上，就是因為還需要維持最低營運標準。」

長照 罷工 療養院

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