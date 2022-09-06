監視器：喬州投票機遭動手腳同天有共和黨人員進出

前總統川普律師席妮．鮑威爾。(美聯社)

華盛頓郵報與有線電視新聞網(CNN)6日報導，最新曝光的監視器錄影帶畫面顯示，2021年1月7日，一名共和黨籍郡政府主管帶著兩名為前總統川普 律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)效力的工作人員，走進喬治亞州考菲郡(Coffee County)選舉委員會辦公室。就在同一天稍晚，考菲郡投票 機系統便傳出遭到入侵的狀況。

喬州 投票機系統遭到入侵事件，正由喬州調查局(Georgia Bureau of Investigation)偵辦中，喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官也正針對2020年大選喬州選舉遭到干預展開犯罪調查。

CNN報導，最新曝光的監視器錄影帶畫面，印證了川普律師團與挺川陣營在2020年大選之後，企圖透過地方選務官員協助，從喬州、密西根州到科羅拉多州各地製造選舉舞弊證據，以支持選舉陰謀論說詞。

報導指出，監視器畫面顯示的人物之一為前任喬州共和黨郡立黨部主席凱西‧拉瑟姆(Cathy Latham)。畫面顯示，拉瑟姆帶著兩名為川普律師效力的工作人員，2021年1月7日走進考菲郡選舉委員會辦公室。同一天稍晚，考菲郡投票機系統便傳出遭到入侵的狀況。

拉瑟姆遭控2020年大選過後自稱為選舉人，企圖為川普投下選舉人票，先前已遭犯罪調查。

隨著拉瑟姆進入考菲郡選舉委員會辦公室的兩名工作人員為霍爾(Scott Hall)及馬吉歐(Paul Maggio)。根據報導，霍爾及馬吉歐均以坦承成功破解侵入考菲郡投票機系統，行動命令則是川普選舉訴訟律師席妮．鮑威爾下達。

華盛頓郵報報導，2021年1月18日監視器畫面顯示，羅根(Doug Logan)、蘭柏格(Jeffrey Lenberg)當天曾分別進入考菲郡選舉委員會辦公室。羅根與蘭柏格涉嫌在密西根州企圖入侵投票機系統，雙雙遭到調查。