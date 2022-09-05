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紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

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紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

編譯孫梁／綜合5日電
離11月的期中大選愈來愈近，共和黨的聲勢有下滑之勢，但仍有奪下國會眾院的機會。(Getty Images)
離11月的期中大選愈來愈近，共和黨的聲勢有下滑之勢，但仍有奪下國會眾院的機會。(Getty Images)

期中選舉進入最後兩個月的衝刺階段，儘管民主黨面臨總統支持率低、選民悲觀和歷史包袱沉重等不利因素，但共和黨人承認他們的領先優勢下滑，不過紅潮仍可能顯現，共和黨有機會在眾院變天，可能取得10到20席。

拜登總統在氣候變遷、健保和槍枝暴力等立法上的勝利，前總統川普背書的參選人在亞利桑納、喬治亞和俄亥俄等關鍵州的競選艱難，尤其是最高法院推翻聯邦墮胎權的裁決，都削弱了共和黨的領先勢頭，包括部分最紅州也掀起反彈。

共和黨競選策士紐豪斯(Neil Newhouse)說：「展望期中選舉，現在與六個月前顯著不同，墮胎裁決激發了部分選民的熱情，在某種程度上妨礙了共和黨人贏得更多席位。」

歷史表明共和黨人應主導今年的期中選舉，現代史上掌握白宮的總統幾乎都輸掉第一任期內的首次期中選舉，雷根時代是減少26個國會眾院席位，柯林頓減少52席，歐巴馬減少63席，川普減少40席，僅有小布希是略增八席，但那是在九一一恐怖攻擊後。

距期中選舉僅剩有九周，兩黨選舉人員預計共和黨將在眾院取得10到20席，從而在眾院以微弱多數領先，打破民主黨人對國會的控制；但許多共和黨人對贏得參院多數和關鍵州的州長選舉卻信心不足。

角逐州長的賓州民主黨候選人沙皮諾(Josh Shapiro)說，他的競選是重在治安、教育、經濟和自由，但承認對手強大，認為他是「與迄今全國最極端和最危險的候選人競爭。」沙皮諾在6日的競選廣告中說，共和黨對手馬垂諾(Doug Mastriano)反對墮胎權和同性戀婚姻的立場，威脅到賓州經濟。

共和黨全國委員會主席隆娜·麥丹尼(Ronna McDaniel)承認，在民主黨的上升勢頭下，共和黨人必須加強墮胎權的發聲，不能讓民主黨人壟斷。麥丹尼表示，共和黨領袖一貫支持對強暴、亂倫和危害婦女性命的墮胎，但她迴避提到部分共和黨參選人反對任何例外的墮胎的言論。

負責眾院共和黨競選的國會共和黨眾議員艾默(Tom Emmer)警告說，共和黨不能認為自己的優勢理所當然，「我們今年要爭取的多數席位處於民主黨人控制下，與過去共和黨占優的勝選不同。」

共和黨籍維州州長楊京參加當地一場造勢活動，出席者手執標語「不歡迎(民主黨的)激進...
共和黨籍維州州長楊京參加當地一場造勢活動，出席者手執標語「不歡迎(民主黨的)激進想法」。(歐新社)

共和黨 民主黨 墮胎

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