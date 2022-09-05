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北加熱爆 華人早晚打卡朋友家泳池避暑

中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲

北加熱爆 華人早晚打卡朋友家泳池避暑

記者劉先進／東灣即時報導
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區連日酷熱，部分內陸地區最高溫度達到112華氏度。東灣康柯德（Concord）華人Alvin 5日說，他想盡辦法降溫。4日跑到東灣列治文（Richmond）海灘邊散步、吹海風。還吃起冰鎮西瓜，空調風扇一起吹。聖拉蒙（San Ramon）華人何華斌表示，連日高溫，他和家人改變活動時間。上午11時到下午3時之間最熱的時間段，會避免外出，基本都待在家中。處於健康安全因素，他早上或傍晚到朋友家泳池游泳。為了給家中的寵物兔降溫，他還特地在籠子旁邊放了一盆冰。

根據氣象局數據，灣區的高溫還將持續數天，甚至到周末。在5日當天，內陸地區中，東灣康柯德（Concord）最高溫為111華氏度，利佛摩（Livermore）和聖拉蒙都達到112華氏度。國家氣象局發布了至周二晚上8時的超高溫警報，以及至周三晚上8時的超高溫警報。電網運營商在周日發布了另一個全州範圍內的「節約用電警報」（Flex Alert），呼籲居民在下午4時至晚上9時間自願節約能源。另一個節約用電警報報定於5日下午4時至晚上10時。國家氣象局天氣預報員梅爾（Matt Mehle）說，高溫天氣的持久性肯定比上周宣傳的要長。這場熱浪將是一場馬拉松，而不是一場短跑。

Alvin說，4日溫度很高。下午5時，他和房東特地跑到東灣列治文的海灘邊散步。當地氣溫有89.6華氏度，但海邊風很大，體感溫度實際很低，特別舒服。當時不少有人在海邊游泳、散步。5日氣溫達到峰值，Alvin選擇待在家中吹空調，「氣溫達到112度，外出其實不安全，因為車子容易爆胎。」

但Alvin家中的空調製冷效果一般，他趕緊加開了一個風扇，又吃起了冰鎮西瓜，雙管齊下降溫，「希望高溫酷熱天氣早點過去。」

何華斌說，之前天氣舒服之時，他喜歡上午11時外出遛狗，因為陽光燦爛，天氣舒服，帶著狗步行既鍛煉身體，又能呼吸新鮮空氣。但氣溫升高後，遛狗時間提前到早上，運動時間也提前或推遲。「最近曾經嘗試上午11點去遛狗，但陽光太曬了，人和狗都不舒服，趕緊逃回家。」

就在5日當天早上9時，何華斌還帶著孩子到朋友家玩耍，去泳池游泳。「早上游泳，水溫還比較低。11點回來，太陽就非常兇猛。」這幾天連續酷熱，在白天11時到3時之間，他家中開著空調，基本不做戶外運動。有時選擇早上出去朋友家游泳，有時是傍晚，避開高溫天氣。「好像從來沒經歷這麼酷熱的天氣。」

何華斌說，因為孩子對毛過敏，所以家中的狗狗和寵物兔都養在車庫。車庫溫度高，連人經過都覺得悶熱難耐，所以他每天都會在兔子籠旁邊放一桶冰降溫。至於狗的降溫，相對較容易，因為狗活動空間大，可以在車庫、後花園四處走動，也有陰涼、通風的地方，「基本狗狗去的地方，人也會去待著。我們還會在後花園地上撒點冰塊或水，也能降溫。」

有人游泳避暑。（市民Alvin供圖）
有人游泳避暑。（市民Alvin供圖）
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）
華人何華斌給家中寵物兔備了一盆冰降溫。（何華斌供圖）
華人何華斌給家中寵物兔備了一盆冰降溫。（何華斌供圖）

高溫 游泳 灣區

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