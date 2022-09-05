大裁員有何徵兆？資深人事主管：看這些蛛絲馬跡

多家知名企業陸續宣布裁員。(路透)

蘋果公司(Apple)、福特汽車(Ford)、串流影音平台HBO Max、家居用品零售商Bed Bath & Beyond等來自不同領域的知名企業，最近幾個月陸續宣布裁員 。美國經濟是否陷入衰退引起輿論熱議之際，一名資深人事主管在社群網站 分享如何透過蛛絲馬跡查覺公司即將大裁員，以及面對裁員可以如何自保，引起網友熱烈迴響。

Buzzfeed新聞網站報導，資深人事主管伊娃‧潘納(Eve Pena)擁有9年的行政、人力資源及執行長特別助理等資歷，她透過個人抖音(TikTok)帳號分享一系列影片，傳授如何在公司宣布裁員的幾個月前便能提早一步掌握消息，獲得網友踴躍參與討論。

她接受訪問時指出，任職於初創產業期間也曾被裁員，因此感受特別深刻。根據潘納歸納，即將縮減人力的公司或企業，經常出現的跡象包括：

＊從高層主管到直屬上司開始出現不尋常動作

潘納指出，如果高層主管、公司領導班底或直屬上司出現某些不尋常動作，便代表著狀況恐怕不妙。她舉例說，主管突然不再參加先前固定列席的小組會議，開始針對過去並不介意的事項提問，或者對於特定預算的花費提出質疑，都是值得注意的微妙發展。

＊投注巨額經費的重點計畫突然刪除

她舉例說，幾個月前公司才興高采烈宣布的巨額計畫突然被砍，以便達到節省經費的目的，幕後肯定有某些原因。另外，原本已經訂好的辦公室搬遷、裝修計畫，或者大規模招聘行動突然喊停，也都預告著接下來可能大量裁員。

＊凍結人事雇用

如果公司宣布除了高層主管之外，所有職務空缺一律暫停招聘，距離裁員潮可能時間不遠。

＊主管對部屬的評語出現一百八十度轉彎

先前對部屬表現予以高度肯定的主管，如今態度一百八十度轉彎，變得吹毛求疵，背後動機可能是公司正在列舉部屬的各種表現不佳之處，準備列入裁員名單。

Buzzfeed新聞網站報導，潘納的分享獲得眾多網友回應，某些網友分享親身經驗指出，公司洗手間連肥皂都不再提供、承包商抱怨收不到帳、主管突然要求所有人員要交出登入帳號密碼，都是大裁員即將到來的警訊。

潘納接受Buzzfeed新聞網站訪問時說，回顧自己遭到裁員的那次經驗，特別明顯的裁員警訊就是，公司對於開銷變得斤斤計較，公司應該付給包商的款項則嚴重積欠，例如網路供應商、電器包商甚至辦公室租金 的款項都繳不出來，負責打掃環境的清潔工開始變得敷衍了事，員工廚房與員工洗手間的用品突然採用次級品，辦公室裡的盆栽因為無人照顧而枯萎，都是大事不妙的徵兆。

她指出，如果發現公司狀況不佳，員工應該趕快找新工作，「因為你無力防止裁員的發生，最佳之道就是趕緊自保」。但她同時表示，如果對公司具有重大貢獻，希望留著領到退職金(severance)，而且公司向來大方給予員工福利，則可考慮與主管洽談，評估繼續留下是否對自己才是較佳選擇。