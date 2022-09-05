大裁員有何徵兆？資深人事主管：看這些蛛絲馬跡
蘋果公司(Apple)、福特汽車(Ford)、串流影音平台HBO Max、家居用品零售商Bed Bath & Beyond等來自不同領域的知名企業，最近幾個月陸續宣布裁員。美國經濟是否陷入衰退引起輿論熱議之際，一名資深人事主管在社群網站分享如何透過蛛絲馬跡查覺公司即將大裁員，以及面對裁員可以如何自保，引起網友熱烈迴響。
Buzzfeed新聞網站報導，資深人事主管伊娃‧潘納(Eve Pena)擁有9年的行政、人力資源及執行長特別助理等資歷，她透過個人抖音(TikTok)帳號分享一系列影片，傳授如何在公司宣布裁員的幾個月前便能提早一步掌握消息，獲得網友踴躍參與討論。
她接受訪問時指出，任職於初創產業期間也曾被裁員，因此感受特別深刻。根據潘納歸納，即將縮減人力的公司或企業，經常出現的跡象包括：
＊從高層主管到直屬上司開始出現不尋常動作
潘納指出，如果高層主管、公司領導班底或直屬上司出現某些不尋常動作，便代表著狀況恐怕不妙。她舉例說，主管突然不再參加先前固定列席的小組會議，開始針對過去並不介意的事項提問，或者對於特定預算的花費提出質疑，都是值得注意的微妙發展。
＊投注巨額經費的重點計畫突然刪除
她舉例說，幾個月前公司才興高采烈宣布的巨額計畫突然被砍，以便達到節省經費的目的，幕後肯定有某些原因。另外，原本已經訂好的辦公室搬遷、裝修計畫，或者大規模招聘行動突然喊停，也都預告著接下來可能大量裁員。
＊凍結人事雇用
如果公司宣布除了高層主管之外，所有職務空缺一律暫停招聘，距離裁員潮可能時間不遠。
＊主管對部屬的評語出現一百八十度轉彎
先前對部屬表現予以高度肯定的主管，如今態度一百八十度轉彎，變得吹毛求疵，背後動機可能是公司正在列舉部屬的各種表現不佳之處，準備列入裁員名單。
Buzzfeed新聞網站報導，潘納的分享獲得眾多網友回應，某些網友分享親身經驗指出，公司洗手間連肥皂都不再提供、承包商抱怨收不到帳、主管突然要求所有人員要交出登入帳號密碼，都是大裁員即將到來的警訊。
潘納接受Buzzfeed新聞網站訪問時說，回顧自己遭到裁員的那次經驗，特別明顯的裁員警訊就是，公司對於開銷變得斤斤計較，公司應該付給包商的款項則嚴重積欠，例如網路供應商、電器包商甚至辦公室租金的款項都繳不出來，負責打掃環境的清潔工開始變得敷衍了事，員工廚房與員工洗手間的用品突然採用次級品，辦公室裡的盆栽因為無人照顧而枯萎，都是大事不妙的徵兆。
她指出，如果發現公司狀況不佳，員工應該趕快找新工作，「因為你無力防止裁員的發生，最佳之道就是趕緊自保」。但她同時表示，如果對公司具有重大貢獻，希望留著領到退職金(severance)，而且公司向來大方給予員工福利，則可考慮與主管洽談，評估繼續留下是否對自己才是較佳選擇。
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