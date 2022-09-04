我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台賭客飛LA豪賭 贏錢後遇搶劫30萬全沒

加拿大10人在13地點被刺死 警追捕2嫌

批美「太空競賽」 環時：中登月計畫更科學

編譯潘勛／綜合4日電
美國展開「阿提米絲」登月計畫，中共官媒批美在搞太空競賽。（Getty Images）
美國展開「阿提米絲」登月計畫，中共官媒批美在搞太空競賽。（Getty Images）

中共官媒環球時報日前發表文章，指責美方展開「阿提米絲」(Artemis)登月計畫是在搞太空競賽，努力重振阿波羅計畫的榮光，美國國家太空總署(NASA)遭逢巨大壓力，就太空領域對中國更形敵視，但中國準備進行載人登月計畫其實更吻合科學原則。

國會山莊報(The Hill)4日報導，世上大多數文明國家對太空總署踏出第一步，執行阿提米絲計畫，準備載人重返月表，莫不欣喜萬分，但以英文出刊的環球時報卻破口大罵，指太空總署為了維持自己在探索月球的全球領導地位，對中國的相關計畫視若寇讎。

有線電視新聞網(CNN)最近刊文指出，中方譴責美國在進行太空競賽，其實並沒說錯；太空總署署長尼爾森(Bill Nelson)都談到有此競賽。

太空政策專家佩斯(Scott Pace)勾勒新的太空競賽指出，重點不在美國派遣到太空的太空船或太空人，而在美方的價值、美國的認同，例如法治、民主、人權、自由市場經濟；阿提米絲計畫是把美國價值擴張到太空並投射出去，由外交領域形塑美國安身立命之處。

中國外交部發言人趙立堅譴責美方抹黑中國「正常且理性」的外太空事業。美方認為，中國對新疆維吾爾族進行種族屠殺、威脅台灣、在全球進行網路間諜等其他鬼祟活動，中方的太空活動很難不讓美方有所警覺。

北京當局曉得過去登月競賽的後果；阿波羅11號任務協助美國打贏冷戰；中方也曉得軟性政治實力，一國有能力不靠直接動武而形塑全球大事，是重返月球能贏得的眾多彩禮之一；中國決定這份彩禮該由自己取得，而非美國。

但超強競爭，想進入太空，話語權倒不是重中之重；人類仰賴科技才能繁榮及存活；由智慧手機到電動車，以及驅動科技產品的科技，都需要天然資源才能造出來；地球上這類天然資源太少，無法維繫這種生產，而且在地球採礦會造成環境苦果，很難紓解。

由月球、彗星等地外管道開採資源變得愈形重要，礦物如鈦及稀土在太空很多；設在月球的太陽能發電站可捕捉太陽能傳回地球，月球上還能開採氦-3(helium-3)，用於核融合發電廠生產的潔淨能源。

美國展開「阿提米絲」登月計畫，中共官媒批美在搞太空競賽。（Getty Image...
美國展開「阿提米絲」登月計畫，中共官媒批美在搞太空競賽。（Getty Images）

太空人 北京 間諜

上一則

維州諾福克市發生槍擊案 2死5傷 數名大學生受害

延伸閱讀

俄烏戰爭持續之際 美國駐俄羅斯大使蘇利文離任

俄烏戰爭持續之際 美國駐俄羅斯大使蘇利文離任
敵對行動升級？伊朗1周內2度扣押美國無人船

敵對行動升級？伊朗1周內2度扣押美國無人船
移民專頁／移民政策 近期有哪些變化

移民專頁／移民政策 近期有哪些變化
人類為何要登月？

人類為何要登月？

熱門新聞

川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
前任阿州州長的共和黨裴林敗選。(美聯社)

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

2022-08-31 23:27
馬里蘭州衛生廳在一些隨機買來檢測的Three Golden Coins木耳產品中發現沙門氏菌，批發商Tai Phat Wholesalers隨即宣布召回。(FDA照片)

4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回

2022-09-01 20:09
白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）8月31日警告說，美國應該為嚴重的流感季節和冬季持續出現的新冠疫情做好準備。(路透)

佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨

2022-08-31 21:31
阿拉巴馬州奇德斯堡市的非裔牧師詹寧斯(右)，5月在街上給一戶鄰居家澆花，有人報警，警察要求出示身分證但詹寧斯拒絕，便以妨礙公務罪逮捕詹寧斯。(ABC電視台截圖)

非裔牧師幫鄰居澆花 竟被歧視遭報警被捕

2022-09-01 14:28
重量級金主艾德森(Sheldon Adelson)和妻子米瑞姆‧艾德森(Miriam Adelson)於2019年和川普的合影。(美聯社)

彭博：昔日共和黨重量級金主如今不再出手大方

2022-09-02 11:09

超人氣

更多 >
女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱
深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」