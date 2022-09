維州諾福克市發生槍擊案 2死5傷 數名大學生受害

維吉尼亞州 警方今天表示,維吉尼亞州諾福克市(Norfolk)發生槍擊 事件,造成2人喪命、5人受傷的慘劇。

美聯社報導,諾福克市警方大約在午夜時段接獲槍擊案的通報。警方指出,當員警抵達現場時,他們發現有4名女性及3名男性受到槍傷。

警方說道,25歲的米勒(Zabre Miller)和19歲的麥克奈特(Angela McKnight)後來在醫院傷重不治。

諾福克州立大學(Norfolk State University)在臉書 (Facebook)發文表示,諾福克州立大學的數名學生是校外槍擊事件的受害者。

諾福克州立大學提到,警方保護了校園,目前沒有危險。警方還透露,警探今天持續調查這起槍擊案。

#NorfolkPD is currently investigating a shooting in the 5000 block of Killam Avenue. 7 people have been taken to the hospital (5 have non-life threatening injuries, 2 have life threatening injuries) Call came in around 12:00 a.m. More details to follow. pic.twitter.com/rTnL4e4YEF