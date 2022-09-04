維州諾福克市發生槍擊案 2死5傷 數名大學生受害

維吉尼亞州 警方今天表示，維吉尼亞州諾福克市（Norfolk）發生槍擊 事件，造成2人喪命、5人受傷的慘劇。

美聯社報導，諾福克市警方大約在午夜時段接獲槍擊案的通報。警方指出，當員警抵達現場時，他們發現有4名女性及3名男性受到槍傷。

警方說道，25歲的米勒（Zabre Miller）和19歲的麥克奈特（Angela McKnight）後來在醫院傷重不治。

諾福克州立大學（Norfolk State University）在臉書 （Facebook）發文表示，諾福克州立大學的數名學生是校外槍擊事件的受害者。

諾福克州立大學提到，警方保護了校園，目前沒有危險。警方還透露，警探今天持續調查這起槍擊案。