維州諾福克市發生槍擊案 2死5傷 數名大學生受害
維吉尼亞州警方今天表示，維吉尼亞州諾福克市（Norfolk）發生槍擊事件，造成2人喪命、5人受傷的慘劇。
美聯社報導，諾福克市警方大約在午夜時段接獲槍擊案的通報。警方指出，當員警抵達現場時，他們發現有4名女性及3名男性受到槍傷。
警方說道，25歲的米勒（Zabre Miller）和19歲的麥克奈特（Angela McKnight）後來在醫院傷重不治。
諾福克州立大學（Norfolk State University）在臉書（Facebook）發文表示，諾福克州立大學的數名學生是校外槍擊事件的受害者。
諾福克州立大學提到，警方保護了校園，目前沒有危險。警方還透露，警探今天持續調查這起槍擊案。
#NorfolkPD is currently investigating a shooting in the 5000 block of Killam Avenue. 7 people have been taken to the hospital (5 have non-life threatening injuries, 2 have life threatening injuries) Call came in around 12:00 a.m. More details to follow. pic.twitter.com/rTnL4e4YEF— Norfolk Police Dept (@NorfolkPD) September 4, 2022
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