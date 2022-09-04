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人工智慧畫作竟奪博覽會大獎 人類畫家怒斥作弊

中央社紐約3日綜合外電報導
科羅拉多州博覽會一名參賽者利用人工智慧程式替他畫出圖像（圖）並奪下大獎，引起其他畫家批評。（圖取自twitter.com/colostatefair）
科羅拉多州博覽會一名參賽者利用人工智慧程式替他畫出圖像（圖）並奪下大獎，引起其他畫家批評。（圖取自twitter.com/colostatefair）

科羅拉多州博覽會今年的藝術競賽項目再平常不過，有繪畫、拼布和雕塑，但有一名參賽者卻很不尋常，他利用人工智慧程式替他畫出美圖，最終甚至奪下大獎，令人類畫家不滿。

紐約時報報導，來自西普韋布洛（Pueblo West）的參賽者艾倫（Jason M. Allen）並沒有使用畫筆或是黏土創作他的作品，而是利用人工智慧（AI）生成算圖工具Midjourney。這個AI工具可以把使用者輸入的關鍵字，轉換成超級逼真的畫作。

艾倫的作品Théâtre D'opéra Spatial拿下博覽會的數位藝術類別大獎，成為獲得此類獎項的第一幅AI生成作品，也引發其他藝術家憤怒指控他作弊。

艾倫8月31日接受紐時電訪時為此辯解，表示他在遞交作品時早已挑明，畫家名字寫著「艾倫透過Midjourney」，說明白是利用AI創作，並沒有欺騙任何人有關畫作的來歷。

他表示：「我不會為此道歉。我贏了，而且我沒有犯規。」

AI畫作已經流傳多年，但今年發布的多項AI算圖工具，例如DALL-E 2、Midjourney和StableDiffusion，讓業餘人士只要簡單打幾個關鍵字，就能夠創作出或複雜、或抽象、或寫實的作品。

這些應用程式也令許多人類藝術家替前途感到緊張。他們質疑，如果每個人只要動動手指就能夠自己創作，誰還要付錢買他們的畫呢？AI畫作也引發倫理上的激烈辯論，反對者稱這些應用程式本質上就是一種高科技形式的剽竊。

39歲的艾倫今年開始實驗性地利用AI工具創作。他經營製作桌遊的工作室Incarnate Games，很好奇利用AI工具生成的圖畫，能不能和他委託的真人藝術家作品相比。

今年夏天，他受邀加入即時通訊軟體Discord的Midjourney測試者論壇。Midjourney透過複雜的算圖過程，把文字轉換成客製化圖像。使用者只要輸入一系列關鍵字，Midjourney幾秒就能生成圖像。

艾倫深深為此著迷，創作出數百幅圖像，感嘆這些畫作真是栩栩如生。無論他輸入什麼關鍵字，Midjourney都有辦法達成任務。最終，他想到把作品拿去科羅拉多州博覽會的「數位藝術/數位操控攝影」類別參賽。

他找到當地一家店幫他把畫印製到畫布上，然後遞交給評審。

幾週後，艾倫走進展場，看到他的作品旁邊被貼上了藍緞帶。他贏得了首獎以及300美元獎金。

他拒絕透露輸入哪些關鍵字，讓Midjourney生成這幅畫作，但表示畫作的法文名翻譯意思是「太空歌劇院」，這名字已經提供了線索。

贏得大獎後，艾倫把得獎作品的照片張貼到Midjourney 的Discord論壇，又被轉發到推特，引發憤怒批評聲浪。

一名推特用戶說，「我們正目睹著藝術在我們的眼前死去」。另一人說，「這太噁心了。我理解AI藝術有正面性，但創作了一幅AI畫作就自稱是藝術家？絕對不是」。

也有藝術家替艾倫辯護，聲稱使用AI工具創作，跟使用Photoshop或其他數位後製工具並沒有不同。想要畫出得獎作品，依舊需要人類的創造力。

監督博覽會的科羅拉多州農業部女發言人羅巴克（Olga Robak）說，艾倫遞交作品時，充分揭露了Midjourney在畫作中的參與程度，並表示他參加的項目類別，允許「在創作或展示過程中有任何數位科技參與」。

羅巴克說，項目的2名評審並不清楚Midjourney是一套AI工具，但兩人在得知後均表示，即使事前就知道，依舊會把首獎頒給艾倫。

AI 科羅拉多州 人工智慧

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