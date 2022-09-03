「編碼錯誤」國稅局外洩12萬人個資 緊急刪除

國稅局稱因人為編碼錯誤，無意中在網上公布了超過12萬人的個人退休帳戶資料，但旋即刪除。圖為位在華府的國稅局辦公大樓。(美聯社)

國稅局 日前短暫公開了大約12萬人的一般機密訊息；國稅局先是發現990-T表格數據有誤，在從國稅局官網刪除這些錯誤數據之前，無意中公開了約12萬人的姓名、聯繫資料及其個人退休帳戶(IRA)收入的財務訊息。

990-T表格通常用於擁有個人退休帳戶且用此帳戶賺取特定類型收入的納稅人；他們的主要投資 是有限合夥企業、房地產或其他產生收入的資產，而不是僅將IRA投資於證券。

財政部 代理管理事務助理部長安娜‧羅斯(Anna Canfield Roth)2日致函國會表示，外洩內容不包括社會安全號碼、完整個人收入信息或其他可能影響納稅人信用的資料。國稅局是根據管理重大信息安全事件的聯邦法律要求，去函通知國會，受影響的納稅人將在幾周內收到通知。

羅斯在信中告訴議員，「財政部已指示國稅局迅速審查其做法，以確保採取必要保護措施，防止洩露未經授權數據。國稅局正在繼續審查這種情況。」

990-T表格去年開始以電子方式提交，國稅局和財政部將前述事件歸罪於人為編碼錯誤。國稅局一名研究人員最近幾周發現了這個錯誤，引發更廣泛調查並刪除數據。定期分析非營利性稅務申報的華爾街日報在數據被刪除前，至少下載了部分內容。

國稅局長期以來一直在努力處理老舊資訊科技系統和納稅人資訊走漏的偶發狀況。去年，非營利調查新聞網站ProPublica公布了許多美國最富有、收入最高者的稅收數據，引發調查；迄今仍不清楚他們的資料從何而來。