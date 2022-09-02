我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／最後一舞落幕 小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪

房租為何如此貴？疫情打亂供需 專家：短期難降

8月非農就業增31.5萬 連20月成長

記者張聲肇／即時報導
就業市場上月增加31萬5000工作，成長穩定，圖為維州阿靈頓一家商店掛出「招人」的橫幅。(Getty Images)
就業市場上月增加31萬5000工作，成長穩定，圖為維州阿靈頓一家商店掛出「招人」的橫幅。(Getty Images)

聯邦勞工部最新統計顯示，8月非農業的就業職位增加31.5萬，就業市場穩定成長有助紓解勞力短缺，也將繼續逼促聯準會調升利率。

新增職位比預計6、7月將創造出來的少了10.7萬個，失業率也從7月3.5%略升為3.7%，顯示就業市場已開始走疲，令人對聯準會可能有辦法讓經濟趨緩卻不至於衰退，可以審慎樂觀。

勞工部2日發布的統計還包括時薪比7月略增0.3%、年增5.2%；每周工作時數也從34.6小時略降到34.5小時。

6個月來，將近80萬人加入勞動市場，把美國的勞動力規模推到歷史高峰，就業市場強勁，表示雖然2022年前兩季GDP都萎縮，經濟仍具韌性。

摩根大通銀行首席經濟學者斐若禮(Michael Feroli)說，就業仍在增長，表示經濟已步入衰退的說法毫無道理，也讓大家還能希望，經濟軟著陸的可行性仍在。

8月的新增就業雖然遠不如7月的52.6萬，卻仍比新冠病疫襲擊前多出24萬，更是連續第20月的增長。

有些經濟學者認為，8月的增長雖不如人意，也不用太緊張，因為8月向來是大家都去度假的時節，應徵就業的人數本來就低於平常，應徵率創下2006年以來的最低紀錄，不值得大驚小怪。

上個月新聘員工最多的行業是專業與企業服務業，總共招聘了6.8萬人，健康照護業新聘了4.8萬人。零售業新聘4.4萬人，製造業2.2萬，建築業1.6萬。

休閒旅遊業新聘3.1萬人，遠低於前7個月每月平均新聘9萬人的盛況，比起病疫襲擊前，職缺總數更少了120萬。

聯準會主席鮑爾上周就警告國人，央行將持續收緊銀根以對抗通膨，大家要有經濟緩成長、失業率緩上升、日子可能不好過的心理準備。

美國已於6、7月兩度大幅調高基本利率0.75個百分點，市場仍認為9月21至22日聯準會開會時，有58％的概率會再調升0.75個百分點。本月中預定發布的8月消費者物價數字，將是聯準會決定升息幅度的一大因素。

就業 聯準會 勞工部

上一則

快看世界／航班延誤、取消？你或可拿到這些補償

延伸閱讀

美股道瓊漲逾300點 美就業平穩緩解Fed更偏鷹派疑慮

美股道瓊漲逾300點 美就業平穩緩解Fed更偏鷹派疑慮
美8月就業符合預期 美股期指應聲漲

美8月就業符合預期 美股期指應聲漲
歐亞製造業PMI 全面下降

歐亞製造業PMI 全面下降
中國8月能源車銷量 哪吒1.6萬輛跑第一

中國8月能源車銷量 哪吒1.6萬輛跑第一

熱門新聞

隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。(路透)

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

2022-08-27 22:27
擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

2022-08-26 12:17
前任阿州州長的共和黨裴林敗選。(美聯社)

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

2022-08-31 23:27
美國聯準會主席鮑爾26日單憑8分鐘演說，引發美股暴跌，讓美國億萬富翁們身家一日蒸發780億美元。(Getty Images)

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

2022-08-26 21:48
美國即將在9月推出升級版的COVID-19加強針疫苗。(歐新社)

新冠「二合一加強針」抗原始及變異病毒 9月開放接種

2022-08-26 21:09
白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）8月31日警告說，美國應該為嚴重的流感季節和冬季持續出現的新冠疫情做好準備。(路透)

佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨

2022-08-31 21:31

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈