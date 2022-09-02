拜登重整氣候變遷團隊 延攬歐巴馬顧問

總統拜登延攬歐巴馬政府時期負責氣候議題的白宮前顧問波德斯塔（John Podesta）擔任資深顧問，主責潔淨能源的研發與落實，並主持氣候變遷工作小組。Getty Images

拜登 政府重整氣候變遷 團隊，白宮 氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）本月將離任，遺缺由副手扎伊迪（Ali Zaidi）扶正；此外，總統拜登延攬歐巴馬政府時期負責氣候議題的白宮前顧問波德斯塔（John Podesta）擔任資深顧問，主責潔淨能源的研發與落實，並主持氣候變遷工作小組。

白宮有兩大氣候變遷資深官員，除了麥卡錫，還有氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry），柯瑞還負責與中國協調共同應對氣候變遷行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥卡錫原本就只打算擔任白宮顧問一年，但一直拖到民主黨政府通過氣候變遷法案才提辭呈，她將工作到本月16日；此外，柯瑞會持續堅守崗位，包含參加今年秋天聯合國氣候峰會。

CNN報導，麥卡錫曾任歐巴馬的環保署署長，在拜登政府任內負責推動跨部會的氣候變遷行動；國會上月通過打擊通膨法案，其中包含3700億美元的潔淨能源條款，但立法部門認為麥卡錫貢獻有限，主要是民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）達成共識，為法案踢進臨門一腳。

拜登透過聲明表示，感謝麥卡錫的領導，通膨法案為美國在潔淨能源和氣候變遷領域跨出一大步。

拜登將氣候政策作為主要競選支票，上任後不久就舉行氣候變遷領導人峰會，並宣示宣布「以2005年為基準，2030年之前溫室氣體減排50%到52%」，為前總統歐巴馬承諾的兩倍；並針對氣候變遷簽署行政命令，誓言加速生產電動車（包含汽車和輕型卡車），在2030年占比五成新車。

此外，拜登上月簽署打擊通膨法案，包含大筆支持應對氣候變遷的預算和計畫。