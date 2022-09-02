我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／航班延誤、取消？你或可拿到這些食宿補償

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

拜登重整氣候變遷團隊 延攬歐巴馬顧問

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登延攬歐巴馬政府時期負責氣候議題的白宮前顧問波德斯塔（John Podesta）擔任資深顧問，主責潔淨能源的研發與落實，並主持氣候變遷工作小組。Getty Images
總統拜登延攬歐巴馬政府時期負責氣候議題的白宮前顧問波德斯塔（John Podesta）擔任資深顧問，主責潔淨能源的研發與落實，並主持氣候變遷工作小組。Getty Images

拜登政府重整氣候變遷團隊，白宮氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）本月將離任，遺缺由副手扎伊迪（Ali Zaidi）扶正；此外，總統拜登延攬歐巴馬政府時期負責氣候議題的白宮前顧問波德斯塔（John Podesta）擔任資深顧問，主責潔淨能源的研發與落實，並主持氣候變遷工作小組。

白宮有兩大氣候變遷資深官員，除了麥卡錫，還有氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry），柯瑞還負責與中國協調共同應對氣候變遷行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥卡錫原本就只打算擔任白宮顧問一年，但一直拖到民主黨政府通過氣候變遷法案才提辭呈，她將工作到本月16日；此外，柯瑞會持續堅守崗位，包含參加今年秋天聯合國氣候峰會。

CNN報導，麥卡錫曾任歐巴馬的環保署署長，在拜登政府任內負責推動跨部會的氣候變遷行動；國會上月通過打擊通膨法案，其中包含3700億美元的潔淨能源條款，但立法部門認為麥卡錫貢獻有限，主要是民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）達成共識，為法案踢進臨門一腳。

拜登透過聲明表示，感謝麥卡錫的領導，通膨法案為美國在潔淨能源和氣候變遷領域跨出一大步。

拜登將氣候政策作為主要競選支票，上任後不久就舉行氣候變遷領導人峰會，並宣示宣布「以2005年為基準，2030年之前溫室氣體減排50%到52%」，為前總統歐巴馬承諾的兩倍；並針對氣候變遷簽署行政命令，誓言加速生產電動車（包含汽車和輕型卡車），在2030年占比五成新車。

此外，拜登上月簽署打擊通膨法案，包含大筆支持應對氣候變遷的預算和計畫。

氣候變遷 拜登 白宮

上一則

乾旱惡化 7月降雨量不到0.5吋 羅德島宣布成災區

下一則

亞州200年巨大仙人掌 遭暴雨擊倒

延伸閱讀

被警告「威脅民主」川普轟：拜登一定是瘋了或晚期失智

被警告「威脅民主」川普轟：拜登一定是瘋了或晚期失智
墮胎權發酵 拜登滿意度升至40% 民主黨民調超車共和黨

墮胎權發酵 拜登滿意度升至40% 民主黨民調超車共和黨
投票倒數2個月…拜登轉守為攻 強硬措辭、狂轟川普

投票倒數2個月…拜登轉守為攻 強硬措辭、狂轟川普
費城演說 拜登：川普引起「極端主義」 威脅美國民主

費城演說 拜登：川普引起「極端主義」 威脅美國民主

熱門新聞

隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。(路透)

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

2022-08-27 22:27
擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

2022-08-26 12:17
前任阿州州長的共和黨裴林敗選。(美聯社)

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

2022-08-31 23:27
美國聯準會主席鮑爾26日單憑8分鐘演說，引發美股暴跌，讓美國億萬富翁們身家一日蒸發780億美元。(Getty Images)

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

2022-08-26 21:48
美國即將在9月推出升級版的COVID-19加強針疫苗。(歐新社)

新冠「二合一加強針」抗原始及變異病毒 9月開放接種

2022-08-26 21:09
白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）8月31日警告說，美國應該為嚴重的流感季節和冬季持續出現的新冠疫情做好準備。(路透)

佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨

2022-08-31 21:31

超人氣

更多 >
日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵