CNN：川普背書參議員候選人不跑行程 黨內人士批評

前總統川普背書的候選人范斯(J.D. Vance)連續多日不跑行程也沒公開活動，讓黨內人士怨聲載道。美聯社

再過六周便是期中選舉，共和黨 原本評估勝券在握的俄亥俄州 聯邦參議員 席次，如今由於前總統川普背書的候選人范斯(J.D. Vance)連續多日不跑行程也沒公開活動，讓黨內人士怨聲載道，選情也變得不樂觀。有線電視新聞網(CNN)報導，外界好奇范斯神隱的原因為何，但競選總部卻未具體說明；根據財務紀錄，范斯競選團隊上一季負債約90萬元。

49歲的民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)更換跑道，期中選舉將迎戰范斯。38歲的范斯出身美國海軍陸戰隊(U.S. Marine Corps)，後來從事風險投資。2016年大選期間，范斯屬於「絕不挺川」(Never Trump)陣營，但爭取共和黨俄州參議員提名時則改變立場，並獲得川普背書，當時在黨內一度引發爭議。

CNN報導分析，從大環境條件來看，范斯選舉較占優勢，因為2020年總統大選時，川普在俄亥俄州得票率贏過拜登8%，而拜登施政滿意度今年則一直都沒能突破40%。然而， 若比較雙方的選舉募款所得，則有著小巫見大巫的差異。統計顯示，截至今年6月底，萊恩募款總額達2170萬元，范斯則有350萬元。

報導指出，范斯競選團隊上一季負債約90萬元，為了搶救范斯選情，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)準備透過超級政治行動委員會(super PAC)，投注2800萬元展開電視廣告宣傳。

在辛辛那提主持保守派電台節目長達40年的廣播名嘴康寧漢(Bill Cunningham)說，范斯已經好一陣子不見蹤影，共和黨陣營上上下下議論紛紛，詢問著：「范斯跑去哪裡了？」

康寧漢說，共和黨支持者希望看到范斯拿出行動，與選民親自見面，畢竟范斯是個政壇新人。康寧漢也說，至少一位共和黨籍聯邦參議員以及至少一位共和黨籍州長都曾對范斯提出警告，甚至說出重話要「好好教訓」范斯。

選情開高走低，共和黨內部開始相互指責。報導指出，一名資深共和黨選舉策略顧問便說，共和黨參議院全國委員會(National Republican Senatorial Committee)必須負起責任，因為范斯贏得黨內初選之後，沒有立即協助安排選舉募款、文宣及選舉策略擬訂的組織架構。

某些共和黨人士則說，第一次參加選舉的范斯必須自行負責。兩名共和黨消息人士說，繁忙的選舉行程讓范斯頗感吃不消，希望減少活動，特別是周末期間。

康寧漢指出，多場共和黨在俄州的重要政治活動與餐會，范斯都未現身，就連共和黨籍俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)舉辦的活動也宣告缺席。康寧漢表示，如果共和黨初選結果是由提姆肯(Jane Timken)、杜朗(Matt Dolan)或吉邦斯(Mike Gibbons)出線，參議員席次肯定十拿九穩。

然而，部份共和黨人士說，萊恩雖然是實力堅強的候選人，但由於俄州傾向於保守派的政治特質，最後在期中選舉恐怕還是贏不了范斯。

共和黨選舉策略顧問戴維森(Kristin Davison)表示，萊恩選戰打得很不錯，但萊恩走溫和派路線的文宣訴求，恐怕最後還是無法打動選民，「因為他骨子裡是個自由派」。