355光年外 行星「近照」曝光 專家：不可能有外星生命

韋伯太空望遠鏡經過近紅外線和中紅外線攝影機四種濾光處理後，傳回離地球355光年行星HIP 65426 b的直接影像，這是太陽系外行星的第一張「近身照」。(太空總署照片)

韋伯太空望遠鏡 傳回離地球355光年行星HIP 65426 b的直接影像，這是太陽系外行星的第一張「近身照」，專家分析後認為，不可能有外星生命居住在那裡。

美國太空總署(NASA)1日公布這顆巨大氣團行星圖像，表面沒有岩石，因此，天文學家說不可能有外星生命。

不過，專家認為，韋伯望遠鏡 既然拍得到355光年外的行星，也可能在茫茫宇宙中找到適合生命體居住的星球。

英國艾克瑟特大學物理與天文學副教授莎夏‧辛克利(Sasha Hinkley)是國際觀測HIP 65426 ｂ行星小組領導人；她說，「這不僅是韋伯望遠鏡本身的重要轉折時刻，對整個天文學也是。」

根據太空總署，人類是在2017年首度發現這顆行星，其質量有木星的12倍大，軌道距離其恆星的距離，大約是地球繞行太陽距離的100倍。韋伯將繼續收集它的資料，讓科學家算出它的準確質量與年齡。

天文學家估算，HIP 65426 b的年齡約1500萬到2000萬年，和地球年齡45億年相比，算是小娃娃。

哈伯望遠鏡也曾捕捉過太陽系外星球的倩影，不過，從太空拍攝行星不是那麼容易，因為恆星的亮度永遠蓋住行星，HIP 65426 b的亮度在近紅外線攝影 鏡頭前，比它的恆星要暗不只1萬倍。

聖克魯茲加州大學博士後研究員卡特(Aarynn Carter)把韋伯捕捉到HIP 65426 b影像的困難度比喻成「在太空撈寶」，「一開始，我只看得到恆星的光亮，不過，經過仔細的影像處理，我把恆星的光移走，才發現這顆行星。」

經韋伯的近紅外線和中紅外線攝影機四種濾光處理後，HIP 65426 b的影像終於顯現。它的紅外線能穿透太空塵和氣團，捕捉到人眼看不出來的物體和特徵。

卡特說，未來還會有更多外行星的影像傳回地球，包括過去未曾發現的，讓我們了解它們的物理化學特性和形成過程。