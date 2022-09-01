每年接種一次 白宮有意讓新冠疫苗「流感化」

CDC顧問小組1日以建議推動莫德納(Moderna)及輝瑞(Pfizer)新版新冠疫苗補強針接種，勞工節後12歲以上民眾可望獲打針對變種病毒的疫苗補強針。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )的顧問小組1日以壓倒性票數通過，建議該機構推動新版新冠疫苗補強針接種；另一方面，白宮 防疫官員表示，有意讓新冠疫苗「流感化」，也就是常態性改版推出，每年都可接種，則引來正反不一的評論。

新版疫苗特別針對Omicron變種病毒株的BA.4、BA.5兩種姊妹株，莫德納(Moderna)及輝瑞(Pfizer)均已開發；適用於12歲以上，且接種第二劑疫苗後兩個月的民眾。聯邦政府已預先採購1億7000萬劑疫苗，免費為全民接種疫苗。

繼聯邦食品暨藥品管理局(FDA)及CDC的顧問小組近兩天接連通過新版疫苗後，待CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)核可，就能正式接種；衛生部1日則表示，新版疫苗預計可在勞工節後上路。

CDC顧問小組以13比1的票數通過，建議放行新版疫苗，反對者則擔憂新版疫苗臨床試驗數據依然不足；不過其他學者認為，新版疫苗的基底依然是初始版本疫苗，後者已經接種數以億劑而有極為安全的結果，新版疫苗的初步數據亦然。

白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)31日表示，政府的目標是推動新冠疫苗接種「流感化」，也就是像流感疫苗 那樣定期改版，每年一次地展開接種。

但在大規模接種初始疫苗後，民眾對繼續接種補強針並不熱中，自去年秋季推出以來，有資格接種第三劑的民眾迄今仍低於50%；此外，兒童接種率亦十分低落，僅三分之一的4歲至11歲兒童接種兩劑，5歲以下兒童接種至少一劑的比率更只有7%。

馬里蘭大學醫學教授康納(Niharika Khanna)組織269人的團隊，深入東北部社區間推廣嬰幼兒接種疫苗；康納表示，醫療人員費了九牛二虎之力才與社區間建立關係，現在卻突然說要推出新版疫苗，會讓這層關係「有土崩瓦解之虞」。

不過在接種率居全國末段班的北卡羅來納州，當地的疫苗協調官斯塔米(Marty Stamey)表示，如流感疫苗般定期接種的說法，更有塵埃落定而有確定性的意味，或許會為當地民眾所樂見而提高接種率。