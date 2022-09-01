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後疫情時代「小費疲勞」 美國人外帶付小費不再慷慨

編譯王巧文／綜合外電
專家說，到餐廳用餐給20％小費仍是標準，但是美國人對外帶食物是否該付小費的共識較低。 路透
專家說，到餐廳用餐給20％小費仍是標準，但是美國人對外帶食物是否該付小費的共識較低。 路透

新冠疫情期間，美國人就算外帶也願意大方付小費，如今在餐館內用的小費仍無多大改變，但外帶願意給小費的人卻愈來愈少，這歸咎於物價飆漲衝擊民眾開支，也因為疫情帶起的新支付模式，讓人們陷入「小費疲勞」（tip fatigue）。

財經媒體CNBC報導，位於華盛頓的Sweetly Bakery & Cafe，像許多其他商家一樣，已採用非接觸式的數位支付系統，顧客在付款時會出現小費選項，每筆消費預設給予15~25％的小費。儘管這家麵包店平均消費額不到20美元，意味著小費最多只有幾美元，但如今願意留小費的人更少了。店主Irina Sirotkina說：「大約五個人裡只有一人給小費。」

即使許多美國人表示，一旦疫情過後商業活動恢復如常，他們會給比平常更多的小費，但事實證明消費者習慣並沒有太大變化。

根據軟體供應商Toast最新的趨勢報告，內用客人支付的小費平均為餐費的17%，與一年前大致相當。但在外賣方面，餐館拿到的小費在疫情初期較多，如今卻降到平均14.5％。支付軟體業者Square也發現類似的趨勢，從2021年3月到今年2月底，小館或咖啡廳的平均小費金額從17.2%降到15.2%。

致力促進無現金小費的舊金山新創Uptip執行長Eric Plam說，這部分歸咎於美國人出現「小費疲勞」。隨著通膨暴衝至逼近歷史新高，也讓美國民眾荷包愈來愈瘦。

Plam指出，在新冠疫情期間，每個人都猶如驚弓之鳥，也更仁慈慷慨。如今開始看到人們稍微縮手，尤其是在POS銷售點系統的小費支付方面，這套系統要顧客甚至在收到產品或服務之前就付小費，「人們最抗拒POS結帳系統的小費選項，強迫你當場掏錢」。

禮儀專家說，到餐廳用餐給20％小費仍是標準，但是美國人對外帶食物是否該付小費的共識較低。

疫情 咖啡 舊金山

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