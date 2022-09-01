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墮胎議題發酵 美期中選舉民主黨民調超車共和黨

中央社華盛頓1日綜合外電報導
美國11月期中選舉進入最後競選階段，據「華爾街日報」最新民調，民主黨選情比今年稍早改善，拜獨立選民支持增加、民眾對總統拜登觀感提升及墮胎權支持者投票意願更高之賜。Getty Images
美國11月期中選舉進入最後競選階段，據「華爾街日報」最新民調，民主黨選情比今年稍早改善，拜獨立選民支持增加、民眾對總統拜登觀感提升及墮胎權支持者投票意願更高之賜。Getty Images

美國11月期中選舉進入最後競選階段，據「華爾街日報」最新民調民主黨選情比今年稍早改善，拜獨立選民支持增加、民眾對總統拜登觀感提升及墮胎權支持者投票意願更高之賜。

共和黨人若要催票，可以讓辯論聚焦在經濟情況以及美國通貨膨脹率處於40年高點。因為最新民調顯示，美國已登記選民當中，接近2/3表示經濟情況不好或糟糕，比3月做的上一回民調比例擴大。

此外，有接近2/3的選民表示，生活成本增加帶來的痛苦，讓他們更有可能去投票。

根據最新民調，如果今天投票，民主黨會以47%的支持率小贏共和黨的44%，但差距仍在正負2.7個百分點的誤差範圍內。共和黨在3月民調則以5個百分點的差距領先。

民主黨的支持度反攻，歸功於獨立選民、女性和較年輕選民的支持。此外，傳統上鐵票來源非裔與西裔選民，也比年初更加堅定支持民主黨。

在選情緊繃時，成為勝負關鍵的獨立選民，如今有38%支持民主黨候選人，略高於共和黨的35%；反觀3月民調時，共和黨在這類選民當中的支持率，以12個百分點遙遙領先。

在最高法院6月底推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性墮胎權裁決之前，共和黨對期中選舉選情的看法較樂觀，一部分原因是，未能入主白宮的政黨，通常在期中選舉能有所斬獲。

這份民調由支持共和黨的法布里西歐（Tony Fabrizio）和支持民主黨的安扎隆（John Anzalone）兩位民調專家所做。法布里西歐指出，共和黨人原本勢如破竹，民主黨人吃足苦頭；但後來出現墮胎議提，「對民主黨人來說像是心臟電擊器般」帶來刺激。

根據最新民調，認為在所有或大部分情況下，墮胎都應該屬於合法的美國選民，比例達到60%，較3月民調增加5個百分點。此外過半數選民表示，美國最高法院取消憲法對墮胎權的保障，已使得他們投票意願更強。

法布里西歐說，在美國選民對墮胎議題的感受更強烈之下，最新民調發現，一些女性族群更明顯倒向支持民主黨，例如西裔選民和獨立選民。

不過，共和黨只要贏得少數幾席，就能奪回眾議院控制權。至於參議院，民主黨目前也與共和黨平分席次，但因為有權打破僵局的副總統是民主黨籍，因此由民主黨握有過半勢力。

而近幾個月來，美國選民對於經濟的看法變得還要更悲觀，他們也較信任共和黨來應對這類問題。

最新民調顯示，有62%的選民說物價上漲正為他們帶來重大或輕微財務壓力，較3月民調升高4個百分點。有64%的選民認為美國經濟情況不佳或糟糕，比例略增；獨立選民當中有此看法的比例更高，達69%。

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